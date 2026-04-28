高市早苗稱爲長期戰爭作準備　外交部：堅決遏制新型軍國主義妄動

共同社報道，日本政府4月27日在首相官邸召開推動修改《國家安全保障戰略》等三份安保相關文件（又稱「安保三文件」）的專家會議首次會議，日本首相高市早苗強調，須從俄烏衝突及中東局勢吸取教訓，確保持續作戰能力，為長期戰爭做好準備。



日本就安保三文件召開首次專家會議 高市早苗：為長期戰爭做準備

對此，4月28日外交部發言人林劍回應，近期高市政權大力發展軍工產業，現在又公然宣稱「為長期戰爭做準備」，世界上一切愛好和平的國家必須高度警惕，堅決遏制日本「新型軍國主義」的妄動。



日本就安保三文件召開首次專家會議。（路透社）

4月28日，外交部發言人林劍主持例行記者會。他表示，近期高市政權大力發展軍工產業，現在又公然宣稱「為長期戰爭做準備」，歷史上日本曾挑起戰爭，現在又在渲染所謂的緊張局勢，是不是要重蹈歷史覆轍？在「再軍事化」的道路上狂飆突進，再次成為東亞的禍源。

外交部發言人林劍。（中國外交部）

林劍稱，今年是東京審判開庭80周年，在這樣一個特殊的年份，日方不僅沒有深刻反省侵略的罪行，反而妄圖再行軍事擴張，國際社會對此絕不答應。世界上一切愛好和平的國家必須高度警惕，堅決遏制日本「新型軍國主義」的妄動。