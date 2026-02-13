官媒《玉淵譚天》批高市早苗：安全政策成「戰爭策源」路徑圖

中日關係持續陷入緊張膠著狀態之際，內地官媒加大對日本安全政策的批評力道。《央視》旗下自媒體《玉淵譚天》今（13）日刊文指出，日本首相高市早苗近期多次就修憲及修訂「安保三文件」等議題表態，經梳理後認為其安全政策是一套環環相扣的「戰爭策源」路徑圖。



文章提到，北京官方此前回應日本選舉時表示，「（日本）本次選舉反應一些深層次、結構性的問題以及思潮、動向、趨勢，值得日本各界有識之士和國際社會深思，殷鑑不遠，不可不察。」

《玉淵譚天》指出，中方對日本選舉的評價「極不尋常」，分析稱「這一次罕見的評價，是極其嚴厲的預警」。

文章進一步將高市內閣的安全政策歸納為三個層次。第一層為「實」的層面，主要體現在對「安保三文件」的漸進式蠶食，意在於具體裝備與實操層面，讓日本的進攻性軍事力量在既成事實中完成質變。

第二層為「名」的層面，透過推動修憲尋求軍事擴張的合法化，為安全政策轉向提供制度基礎。

至於第三層，文章稱是最現實的「核野心」。文中指出，日本正以引進核動力潛艇為切口，逐步實現核能在軍事領域的應用，下一步，日本可能為最終邁向擁核積蓄技術與政治基礎，並最終走向自主生產核武器。

文章最後強調，這套路徑圖從底層實力積累、頂層權力解禁到戰略底牌突破，形成一套完整體系，最終指向只有一個，徹底擺脫戰後國際秩序的束縛，使日本重新擁有對外打擊能力，甚至是擁有挑起地區性乃至世界性戰爭的能力。