包括引導辦香港證券帳戶　抖音整治跨境投資內容下架逾1500條片

內地互聯網平台針對非法跨境投資亂象的整治行動持續加碼。短片平台抖音明確嚴禁誘導非法跨境投資相關內容，近2周處置相關違規內容1500餘條。



抖音明確嚴禁誘導非法跨境投資相關內容，近2周處置相關違規內容1500餘條。（GettyImages）

抖音處置相關違規內容1500餘條 含引導辦港卡等行為

中證監等八部門聯合出手 整治非法跨境證券期貨基金經營活動

內媒《財聯社》報道，抖音相關負責人表示，抖音明確嚴禁誘導非法跨境投資相關內容，包括但不限於教授或引導辦港卡開證券賬戶、無資質提供辦港卡服務等行為，近2周處置相關違規內容1500餘條。未來抖音將持續強化平台內容管控，從嚴清理各類違規導流信息，引導投資者正確看待投資行為。

2025年12月16日，抖音發布《抖音社區財經行業公約（試行）》，明確禁止未經平台資質認證的賬號發布財經專業內容。據官方披露，2025年，平台清退超1000個不合規機構賬號，處置非法薦股等內容超30萬條。

自6月3日起，小紅書對金融領域認證專業號開展專項治理行動。公告顯示，5月以來，小紅書共處置涉金融領域違規及無金融相關資質營銷賬號3.1萬個。（GettyImages）

在抖音出手前，小紅書已率先展開行動。自6月3日起，小紅書對金融領域認證專業號開展專項治理行動。公告顯示，5月以來，小紅書共處置涉金融領域違規及無金融相關資質營銷賬號3.1萬個，其中針對非法誘導跨境投資問題，共處置違規筆記539條、評論146條。

非法跨境投資手段隱蔽：製造市場緊張情緒、「身份升級」服務

部份投資中介藉助社交平台製造市場緊張情緒，通過隱晦方式引導內地居民違規開設港股或美股賬戶。（財聯社）

報道指出，非法跨境投資的手段隱蔽。部份投資中介藉助社交平台製造市場緊張情緒，通過隱晦方式引導內地居民違規開設港股或美股賬戶。一些中介甚至在熱門帖文評論區發布類似「富途、老虎、長橋用戶可立即辦理轉倉」的誘導性廣告，以此吸引投資者。

各大社交平台上，湧現出多個以「港卡交流」為名的群組，這些看似討論日常辦卡的社群，極有可能淪為非法推介港股開戶渠道的灰色陣地。更有移民類中介機構在網絡上宣傳所謂「身份升級」服務，聲稱只需辦理某些小國居留許可，便可更新賬戶資料，從而規避監管限制，偽裝成境外投資者繼續參與跨境交易。

5月22日，中國證監會等八部門聯合印發《綜合整治非法跨境證券期貨基金經營活動實施方案》，明確經過2年集中整治全面取締境外證券期貨基金經營機構非法跨境經營活動。Tiger Brokers（NZ）Limited（老虎證券）、富途證券國際（香港）有限公司、長橋證券（香港）有限公司被指開展非法跨境展業行為，證監會擬決定沒收其全部違法所得，並依法嚴厲處罰。