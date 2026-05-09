自稱外交官之子 苦練韓語扮OPPA與3女同時網戀 詐騙40萬獲刑4年
撰文：林芷瑩
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跨國戀情的浪漫背後，竟是精心設計的賭徒騙局。江蘇無錫的錢女士近日深陷「韓國留學生」金某的情網，對方不僅韓語流利，父親更是外交官。兩人確定戀愛關係後，金某以外國人無法使用國內電子支付，遇到資金周轉難題等理由向錢女士借錢，其後失聯。
警方接報調查，發現「金某」真實身份是中國人施某，他苦練韓語冒充留學生，同時與3名女性網戀後以同樣手法詐騙，得手逾40萬元（人民幣，下同），並將贓款用於澳門賭博。施某因詐騙罪成獲刑4年，罰款5萬元。
《荔枝新聞》報道，錢女士早前在網上認識一名自稱是韓國留學生的男子金某，在浙江某著名醫學院留學，更向她出示護照、學籍等證明文件，朋友圈也頻繁發布在韓旅遊購物的照片，並聲稱家境優越，而且父親是韓國駐華外交官，母親是律師。
雙方在聊天過程中感情迅速升溫，兩人外出見面時，錢女士發現金某韓語流利，對其身份深信不疑。
兩人交往後，金某以外國人無法使用國內電子支付、父親去世需回國買機票、繳納學校費用等理由，先後向錢女士借走30餘萬元。錢女士發現對方失聯後報警。
根據錢女士提供的線索，警方迅速拘捕金某。經查，「金某」實為中國人施某，自學韓語並製作假證件，專門針對單身女性實施婚戀詐騙，同時以同樣手段騙取另外兩名女性10餘萬元，贓款全部用於澳門賭博。近日，法院以詐騙罪判囚施某4年，並罰款5萬元。
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