湖南瀏陽煙花廠爆炸37死　8人被傳喚到案　湖南衛視停播綜藝節目

5月4日，湖南瀏陽市華盛煙花製造燃放有限公司發生爆炸，截至5月8日中午12時，事故已造成37人死亡。《央視新聞》報道指，現場搜救工作已基本結束，公安機關對涉嫌重大責任事故罪的8人傳喚到案。



8日中午，湖南衛視在微博轉發新華社「瀏陽煙花廠爆炸已致37死」消息，更稱原定8到10日播出的三檔綜藝節目推遲播出，文中寫道，「此刻，我們選擇暫停，以悼念！ 」



湖南長沙瀏陽市華盛煙花公司發生爆炸。5月6日，在瀏陽市官渡鎮中心衛生院，醫護人員在為傷員處理傷口。（新華社）

湖南長沙瀏陽市華盛煙花公司發生爆炸。5月6日，在瀏陽市官渡鎮中心衛生院，醫護人員為傷員進行心理疏導。（新華社）

5月5日在湖南長沙瀏陽市事故核心區拍攝的救援現場。（新華社）

據央視新聞消息，截止到8日12時，瀏陽市華盛煙花製造燃放有限公司爆炸事故造成37人死亡、1人失聯，在醫救治51人（其中重症5人，生命體徵平穩）。目前，現場搜救工作已基本結束。

事故發生後，長沙啟動應急響應，成立瀏陽「5·4」事故處置工作組，調動1500餘人開展救援、處置、救治等工作。經對現場開展多輪地毯式搜救，調取公司從業人員情況，結合公司門禁、視頻數據、線下走訪、電話視頻聯機、人員辨認和多輪DNA比對等方式，對失聯人員進行全面排查，確認事故造成37人死亡、1人失聯。傷者救治、善後處置、原因調查、排查整治等工作正在有序進行。公安機關已對涉嫌重大責任事故罪的8人傳喚到案。

事故暴露出一些地方和單位安全發展理念樹得不牢、安全生產責任落實不到位等突出問題。5月5日，湖南召開全省安全生產工作視頻會議，深刻汲取事故教訓，迅速在全省開展安全生產風險隱患大排查大整治，舉一反三抓好重點行業領域安全防範工作，壓緊壓實安全生產責任，從源頭上防範化解安全風險。

湖南衛視官宣多檔節目推遲播出。（微博截圖）

5月8日中午，湖南衛視官方帳號在微博，轉發新華社發佈的瀏陽煙花廠爆炸已致37死消息時表示，「生命的逝去令人心碎，此刻，我們選擇暫停，以悼念！」，8日到10日三檔節目《親愛的·客棧2026》、《乘風2026》和《你好，星期六》決定延遲播放。