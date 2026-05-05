湖南煙花廠大爆炸航拍片曝光　現場變廢墟如煉獄　周遭房屋盡毀

5月4日下午，長沙瀏陽市華盛煙花製造燃放有限公司車間發生爆炸。截至5月5日早上8時，事故已導致21人死亡，61人受傷。央視新聞航拍畫面顯示，現場多處房屋受損，由於現場情況複雜，專業救援人員已經進入核心區域開展持續救援。



央視新聞航拍畫面顯示，現場多處房屋受損。（央視新聞）

爆炸點約500米範圍內的民房門窗玻璃均被震碎。（抖音截圖）

據悉，事發廠區兩處黑火藥倉庫存在高危風險，現場救援指揮部劃定1公里核心救援區和3公里管控區。據《央視新聞》報道，航拍畫面顯示，現場多處房屋受損，由於現場情況複雜，專業救援人員已經進入核心區域開展持續救援。

由於現場情況複雜，專業救援人員已經進入核心區域開展持續救援。（央視新聞）

此外，在距離核心現場三四百米處，有房屋受到爆炸衝擊波的影響，玻璃窗被震碎。

另據《新華社》報道，事故發生後，湖南立即啟動應急預案，成立現場救援指揮部，緊急調派5支救援隊伍共482人，對事故現場進行緊急處置，全力開展人員搜救等搶險救援工作。

5月5日凌晨，新華社航拍湖南省瀏陽市官渡鎮煙花爆炸事故現場。（新華社）

公開資料顯示，此次湖南瀏陽發生爆炸的是瀏陽市華盛煙花製造燃放有限公司，該廠成立於2000年，是當地規模較大、以出口為主的正規中高端煙花企業，擁有800畝生產基地，主打高空禮花彈、組合煙花及大型焰火燃放，擁有龍旦等高端品牌，產品遠銷海外並通過多項國際認證，同時也承接各類大型節慶焰火工程，在行業內屬於有一定知名度和實力的老牌花炮企業。