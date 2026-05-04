湖南瀏陽煙花廠爆炸致3死25傷　兩公里外居民樓玻璃被震碎

今日（4日）下午4時43分左右，湖南瀏陽市官渡鎮的華盛煙花製造燃放有限公司發生爆炸，造成3人死亡、25人受傷，其中2人重傷。爆炸產生的灰白色煙柱直衝百米高空，有兩公里外的居民表示家中玻璃被震碎。目前現場救援仍在進行，事故原因正在調查。



據《新華社》報道，瀏陽市應急管理局證實，事發於5月4日下午4時43分左右，地點位於官渡鎮的華盛煙花製造燃放有限公司。爆炸發生後，當地應急、消防救援力量緊急趕赴現場開展救援。截至當晚7時，事故已造成3人死亡、25人受傷，其中2人重傷。

社交平台上，有當地網民發布事發時影片，顯示爆炸形成的灰白色煙柱直衝百米天空。有網民表示，自己家住在兩公里外，玻璃也被震碎了。華盛煙花廠直線距離約600米外的一間度假山莊，工作人員表示事發時聽到爆炸聲，山莊有一小部份玻璃被震碎，不過不影響入住。

據極目新聞報道，瀏陽官渡鎮政府，工作人員表示對傷亡情況暫不了解，後續將有官方消息。瀏陽市應急局工作人員也未對事件做出詳細回應。目前，事故原因調查和善後處置工作正有序開展。

湖南瀏陽市是中國著名的「花炮之鄉」，煙花爆竹產業集中，相關安全生產監管一直備受關注。瀏陽每兩年舉辦一次「瀏陽花炮文化」，是全球最大的花炮產業交流盛會。