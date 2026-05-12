台協會擬邀大陸藝人赴台　點名劉宇寧、張凌赫人氣極高

大陸男星劉宇寧、張凌赫憑藉《折腰》《逐玉》在兩岸爆紅，不少台灣粉絲非常希望兩人能來台與觀衆見面。《中國新聞網》報道，5月11日，台北演藝經紀文化交流協會創會理事長王祥基表示，今年計劃邀請大陸藝人赴台參與一系列文化交流活動，並點名劉宇寧、張凌赫在台灣人氣極高。該消息瞬間衝上微博熱搜，引起粉絲熱烈討論。



王祥基表示，計劃邀請劉宇寧和張凌赫赴台參與一系列文化交流活動。（中國新聞網）

王祥基表示，計劃邀請劉宇寧和張凌赫赴台參與一系列文化交流活動。（中國新聞網）

據《中國新聞網》報道，台北演藝經紀文化交流協會創會理事長王祥基11日在北京出席第3屆海峽兩岸中華文化峰會兩岸演藝合作論壇，他觀察到像《沉默的榮耀》、《逐玉》這類作品，已成為台灣年輕人了解對岸生活方式的重要窗口。

在談到在台灣比較受歡迎的大陸藝人時，王祥基直接點名兩位高人氣男星張凌赫及劉宇寧，「像劉宇寧張凌赫，我們今年希望促進（兩岸交流文化），把兩岸這些知名藝人，受到歡迎的藝人，來台灣演出甚至合作座談會，只是放了一個消息出來，大家就已經在期盼了。」

據他介紹，台北演藝經紀文化交流協會此前已在台北小巨蛋、大巨蛋等地舉辦四五十場兩岸大型演藝交流活動，獲得紮實的交流成果，未來也將繼續深耕兩岸演藝文化融合事業。

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隨後，「張凌赫劉宇寧或被邀請赴台交流」詞條衝上微博熱搜，不少網民興奮留言，「期待兩位赴台交流」「果然優秀青年」「我喜歡的人被更多人看到了」。

據了解，張凌赫因主演電視劇《逐玉》在台灣迅速走紅，在台灣Netflix平台連續14天位居熱度冠軍，而劉宇寧主演的《折腰》在台灣同樣擁有不錯的收視表現。另外，兩人因參與綜藝節目《開始推理吧》結下深厚友誼，曾多次互相探班。

張凌赫回應《逐玉》受台同胞喜愛：情感產生的共鳴。（央视频）

4月24日，演員張凌赫接受央視採訪，回應台灣同胞喜愛：「台灣同胞喜歡肯定不僅僅因為我們（電視劇《逐玉》）造型出彩和畫面精美，一定是情感濃度產生的共鳴。」

早前據台媒《中天新聞網》報道，國民黨主席鄭麗文上廣播節目時自曝有收看《逐玉》，她還說，「我們跟去（訪陸）的小朋友說，你們大人為什麼把兩岸關係搞得這麼複雜，只要叫張凌赫來台灣就好了」。隨後，「鄭麗文喊話張凌赫赴台」詞條登上微博熱搜榜。

鄭麗文近日上廣播節目時自曝有在看《逐玉》。（中廣新聞網）

隨後，國台辦發言人張晗在例行記者會上響應「張凌赫是否有可能赴台交流」，她表示大陸支持兩岸影視文化界「雙向奔赴」，樂見大陸藝人赴台交流，與島內民眾見面。