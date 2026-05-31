有片|《逐玉》張凌赫南寧活動　狂熱粉絲逼爆商場　玻璃擠碎5人傷

內地男星張凌赫憑古裝劇《逐玉》爆紅，人氣急升，今（31）日在廣西南寧萬象城出席品牌活動，因吸引超多狂熱粉絲到場，商場玻璃門當場被擠爆震碎。事件導致5人輕微擦傷送院，活動最終由現場見面會改成綫上直播。



見面會最終改成綫上直播。（微博圖片）

超多張凌赫狂熱粉絲到場，商場玻璃門當場被擠爆震碎。（微博@Real皮皮王）

超多張凌赫狂熱粉絲到場。（微博@Real皮皮王）

超多張凌赫狂熱粉絲到場。（微博@Real皮皮王）

超多張凌赫狂熱粉絲到場，商場玻璃門當場被擠爆震碎。（微博@麻辣表哥）

網上多段影片顯示，當時商場大門外圍着大批張凌赫的粉絲，人群因推擠產生巨大衝擊力，導致商場門口大片玻璃突然爆裂，碎片散落一地，隨後現場秩序瞬間混亂，不少粉絲趁機從沖入商場，狂奔到活動舉辦位置，期間有人摔倒，但立即爬起來，欲衝向商場有利位置近距離看到張凌赫。現場也有人大喊，「太危險了，不要擠」。

據網上現場照片可見，大批粉絲擠滿整個商場6層樓。有網民透露，當地大批粉絲為了見到張凌赫，有人凌晨5點就去接機，更有大批人很早就商場外面排隊等候。

網上現場照片可見，大批粉絲擠滿整個商場6層樓。（微博圖片）

內地男星張凌赫來廣西南寧萬象城出席活動，超多粉絲早早到場排隊。（小紅書圖片）

內地男星張凌赫來廣西南寧萬象城出席活動，超多粉絲早早到場排隊。（小紅書圖片）

據《羊城晚報》報道，當地居委會指，商場玻璃門確係因人太多被擠爆，現場有5人輕微擦傷，均已送醫檢查治療。另外微博也有網民放出圖片，幾名女生手腕被擦傷，有少量出血。

幾位女生手腕被擦傷，有少量出血。（微博@甄姬不放瓜）

意外發生後，活動主辦方隨即宣佈因安全理由緊急調整流程，呼籲現場人士有序離場，張凌赫現場見面會改為在線直播。之後在線上直播中，張凌赫稱南寧山山水水很好看，和平時待的地方有不一樣的風景，談起後面的工作和粉絲，他指還有很多見面的機會。

據了解，張凌赫因電視劇《逐玉》「武安侯」謝征一角爆紅，人氣飆升，目前他在微博擁有1855萬粉絲，抖音平台有1798萬粉絲，早前也因《逐玉》火到台灣，連國民黨主席鄭麗文都自曝有追劇，又稱有台灣年輕人向她獻策說「叫張凌赫來台灣兩岸就和解」。