江蘇一架小型直升機測試中失控 2人因劇烈顛簸受傷｜有片
撰文：吳真銘
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6月11日，江蘇常州武進區一片草坪上發生一起民用直升機地面失控事故。據網民發布的影片顯示，一架直升機尾部斷裂，在地面持續打轉，2名駕乘人員遭受劇烈顛簸。
12日，據常州市武進區南夏墅街道辦事處消息，1人已醫治出院，另外1人傷勢較重，仍在救治中。目前，事故原因正在調查。
據《新華社》、《新京報》報道，6月11日14時許，常州市武進區一片草坪上，有一架小型直升機在開展低空測試的過程中失控，實施緊急迫降。據目擊市民拍攝的現場影片顯示，該直升機迫降過程中尾部斷裂，隨即在草坪上原地打轉，2名駕乘人員遭遇劇烈顛簸，其中1人被甩出機艙外。
據常州市應急管理局工作人員表示，機上2名人員已及時送醫救治。常州市武進區南夏墅街道辦事處稱，目前1人已醫治出院，另1人傷勢較重，仍在救治中。民航江蘇監管局已著手對事故原因展開調查。
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