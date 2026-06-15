餅乾好食到令人懷疑　撕開中文標籤現真配料表：多種添加劑未標明

近日，內地消費者趙先生反映自己吃到一款包裝印俄文的餅乾，因為太好吃而引發了他的懷疑。



趙先生稱，自己平常非常追求健康，不吃有添加劑的食物。如果這個餅乾沒有添加劑的話，不可能這麼好吃。

趙先生購買了一款進口餅乾，結果太好吃令他生疑，而且該餅乾的中文標籤覆蓋在俄文標識之上，撕開標籤用翻譯軟件翻譯俄文後發現，有多個添加劑都未在中文標籤上寫明。（截取自微博@都市報道）

原來中文標籤下才是真正的配料表：

這款餅乾號稱俄羅斯進口，但趙先生稱，這個餅乾的口感和他以前吃的俄羅斯進口餅乾不同。

內媒記者也購買了同款餅乾，發現該餅乾的中文標籤覆蓋在俄文標識之上，撕開標籤用翻譯軟件翻譯俄文後發現，有多個添加劑都未在中文標籤上寫明。

中文的配料表很乾淨，而俄文的配料表則有含乳化劑在內的多種添加劑。趙先生稱，有些人的腸道比較敏感，如果長期攝入乳化劑可能會對身體造成損害。

對此，進口這款餅乾的公司負責人回應：

沒刻意修改，有些東西配料達不到數額就沒有翻譯。

負責人還稱，有部分標籤未經審核，「中文標籤需要整合再做，一般不審核」。

目前，當地市場監督管理局已介入。

官方明確：進口預包裝食品標籤必須清晰、明顯、無遮擋 中文標籤須一致

根據《中華人民共和國食品安全法》第九十七條和《進出口食品安全管理辦法》第三十條的相關規定，進口的預包裝食品應當有中文標籤；標籤應當符合本法以及內地其他有關法律、行政法規的規定和食品安全國家標準的要求。預包裝食品沒有中文標籤、標籤不符合有關規定的，不得進口。並且預包裝食品的標籤必須清晰、明顯，易於消費者辨認和識讀。用中文標籤遮擋也屬於違法行為。

官方明確：進口預包裝食品標籤必須清晰、明顯、無遮擋，中文標籤須一致。用中文標籤遮擋也屬於違法行為。（截取自微博@都市報道）

律師表示，依據《中華人民共和國食品安全法》，中文標籤與外文標籤在食品名稱、配料表、營養標籤、進口商訊息等強制標註內容上存在不一致，標籤未如實反映食品的真實成分構成，屬違法行為。

直接向消費者提供的進口預包裝食品標籤標示必標項目包括：

食品名稱

配料表

淨含量和規格（豁免食品除外）

代理商、進口商（或）經銷者的名稱、地址和聯繫方式

原產國（地區）

生產日期和保質期

貯存條件

營養標籤（豁免食品除外）



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科普時間：這些食品包裝上的小知識，你知道嗎？

不僅是進口食品，普通的食品在購買時也要仔細看配料表、營養成分表，這幾個小知識你知道嗎？

內地食品配料表：成分的「排隊」奧秘

配料表是了解食品本質的關鍵。它的排序大有講究：根據內地《食品安全國家標準預包裝食品標籤通則》（GB 7718—2011）規定，食品配料表必須按照「遞減原則」標註，即加入量超過2%的配料，應按製造或加工時的加入量由高到低排列。

看清「誰」在前面：如果一瓶飲料，白砂糖、果葡糖漿排在首位，說明它本質上就是一瓶「糖水」。如果一款「全麥麪包」，全麥粉沒有排在第一位，那麼它的「全麥」含量可能並不高。

識別「隱形」添加劑：食品添加劑在合法合規使用下是安全的，但我們可以通過配料表了解其大致種類。例如，山梨酸鉀、苯甲酸鈉是防腐劑；阿斯巴甜、三氯蔗糖是甜味劑；檸檬黃、日落黃是着色劑。對於生長發育期的孩子，我們應傾向於選擇添加劑種類更少的食品。



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內地食品營養成分表：數據的「核心」解讀

這張表格直觀地展示了食品的營養構成，我們需要重點關注以下幾項：

1. 能量：通常以千焦（KJ）為單位。有一個簡單的換算公式：1大卡≈4.2千焦。把千焦數除以4，就能大致得出我們常說的卡路里數。比如1600千焦≈400大卡。你可以快速估算一下，如果一小包零食就含有高達幾百大卡的能量，那麼它就需要你慎重考慮了。

2. 蛋白質：這是我們需要積極攝入的營養素。含量越高，通常意味着食品營養價值越好。

3. 脂肪：特別是飽和脂肪和反式脂肪。根據世界衛生組織建議，反式脂肪酸的每日攝入量應低於總能量的1%（約2.2克）。我們要儘量選擇標有「0克」反式脂肪的食品。

4. 碳水化合物：重點關注其中的「糖」。許多零食的含糖量高得驚人。攝入過多會增加齲齒、肥胖的風險。

5. 鈉：鈉含量過高是隱形健康殺手。根據《中國居民膳食指南（2022）》，成人每日鈉攝入量不應超過2000毫克（約5克鹽）。內地居民日均鈉攝入量仍遠超推薦值。一包辣條的鈉含量可能就接近甚至超過一天所需的一半。

6. NRV%（「營養素參考值百分比」）：這個百分比表示一份食品中所含營養成分，佔我們全天推薦攝入量的比例。例如，如果某食品的鈉NRV%為50%，意味着吃一份就滿足了一天鈉需求的一半。這是一個非常實用的參考工具。

