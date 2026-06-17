台灣設大陸民眾聯繫窗口搜集情報　國台辦：強烈譴責，堅決反制

台灣方面近日稱，已經完成建置大陸民眾聯繫窗口網站，作為大陸民眾提供情報的管道。6月17日，國台辦發言人陳斌華對此表示，民進黨當局公然以大陸為目標進行情報竊取和滲透破壞活動，充分暴露其對抗思維執迷不悟。國台辦對此表示強烈譴責，並將堅決反制。



綜合《中時新聞網》、《央視新聞》報道，台灣「國安局」日前表示，為廣泛蒐集大陸政治、軍事、經濟及社會情報，建置完成「中國民眾聯繫窗口」，便利大陸民眾主動聯繫及提供情資，期達到拓展多元情報訊息來源目的。

國台辦發言人陳斌華對此表示強烈譴責，並將堅決反制。（人民網）

6月17日，國台辦舉行例行新聞發布會，發言人陳斌華表示，民進黨當局公然以大陸為目標進行情報竊取和滲透破壞活動，升高兩岸對立、破壞兩岸關係，充分暴露其「台獨」立場冥頑不化、對抗思維執迷不悟。

陳斌華指出，國台辦對此表示強烈譴責，並將堅決反制。依照有關法律規定，中國公民、各政黨和人民團體、企業事業組織和其他社會組織都有維護安全的責任和義務。對於向台灣情報機構提供情報、構成犯罪的，有關部門將依法追究其法律責任。