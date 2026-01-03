深圳地鐵13號線開通　留仙洞塞過深圳北　多地租金激漲誰是大贏家

【深圳地鐵】誰能想到，在一片期盼中終於開通的13號線，會對留仙洞和5號線造成這麼大的傷害。13號線開通後，留仙洞從僅有5號線通過的普通站升級為換乘站，首個工作日早高峰，人流硬生生把留仙洞堵成了「深圳北站」。



為控制人流，5號線不得已飛站通過留仙洞站，導致要在此站換乘或者下車的人，在遲到的邊緣瘋狂試探。除開此不適，人們欣喜地發現深圳北換乘不堵了、早高峰馬路上的車少了，直達南山也更省時了。

12月29日下午18:30分留仙洞站（深圳微時光提供）

然而，新開通站點的本地房東，尤其是石岩片區，也先漲為敬了。據住在上屋的租客瀟瀟透露，13號線開通當日，她收到房東的通知，表示合同到期後，將漲租金500元（人民幣，下同），而她租住的這間單間，原本的租金才1350元。這樣看來，提前一批在光明買房，上車公租房、保租房的人，才是這條線的最大贏家。

堵成深圳北的留仙洞太小了？

13號線開通後首個星期一的留仙洞，早高峰的壯觀場面，可謂百年難得一遇，網評也遭遇了史上滑鐵盧：

「深圳13號線開通，把5號線搞崩了。」

「苦等八年開通的13號線，第一天南下客流爆了。」



12月28日，深圳地鐵13號線一期北段（高新北站-上屋站）開通運營，在一片歡呼和期待中，卻被次日迎來的首個上班早高峰，擠了個措手不及。有人前面還在欣喜：終於不用在光明出發，乘坐6號線到深圳北，在擁擠的深圳北再換乘5號線了。沒想到，在乘坐13號線到留仙洞換乘5號線時，遇上了比深圳北還誇張的擁堵，頓時對改變通勤路的決定感到十分後悔。

還有人第一天入職，乘坐5號線到留仙洞時，被跳站通過，直接坐到了興東，往回坐時，又坐回了西麗，把留仙洞站坐成了世界上最遙遠的距離。

本來應該從從容容遊刃有餘，現在卻要連滾帶爬打卡了。

人們以為13號線往南山方向的最大客群，是住在光明在南山科興、高新園上班的人，沒想到，在此換乘的需求這麼大，一輛車的人，竟然在留仙洞走了一半，又迅速地被填滿。

從地理位置上看，13號線是南山區內唯一的南北幹線，留仙洞站更是穿插5號線和13號線，貫穿東西南北。在留仙洞換乘5號線，往赤灣方向去寶安，往黃貝嶺方向去龍崗、龍華、羅湖；換乘13號線，往上屋方向去往寶安石岩、光明，往深圳灣口岸去往南山中心區和寫字樓集中區。

被忽略的是，這些年來，留仙洞本身的人氣已經非常旺盛。未開通13號線前，這裏早晚高峰的人流量和擁擠程度已經不容小覷。留仙洞站的大疆、傳音、TCL、中興、優必選、稀土等都是叫得上名的大公司，還有非常多寫字樓裏的中小型公司，此外還有學校深實驗和深職院，人流集中。但這裏的容積顯然未跟得上龐大的人流。相比起西麗、深圳北、車公廟、福田這樣的換乘大站，留仙洞不僅面積小，通道也窄得像吸管，人流卻像奶茶裏的珍珠，一吸就堵。一旦換乘人數激增，上車的人和下車的一樣多，上車的沒上去，下車的也沒下來，一旦車門延長關閉，全線間隔延長，更是加劇擁堵的情況。

但深圳速度永遠是深圳速度，當天下班高峰期，地鐵站內工作人員嚴格進行人流管控指引，且由於下班窗口期長，晚高峰出行時間不如早高峰統一，這個站的擁堵得到了緩解。不說人流量遞減，但起碼乘客有序地排隊換乘，和深圳北等其他站的高峰時期差別不大。

12月29日下午18點留仙洞站（深圳微時光提供）

深圳地鐵也深夜發出了通知：8:20-8:50期間，如遇客流極端擁擠情況，5號線雙向列車在留仙洞站將不停站通過。到次日的早高峰，留仙洞擁擠會有，但是不再人數激增擁堵了，換乘順暢了不少。

有人評價，像留仙洞站突然加劇的擁堵等問題，這通常是新線路開通初期的「陣痛」。隨着乘客逐漸熟悉新的通勤模式和地鐵運營方的優化調整，如增加班次、優化換乘流線，情況會逐步緩解。只是苦了原本正常乘坐5號線到留仙洞上班的人，開始提心吊膽自己會突然坐過站，耽誤了上班時間。

也有人提議，在工作日早晚高峰期間，加開留仙洞地鐵站至西麗地鐵站地面公交接駁專線，或者石鼓地鐵站至留仙洞地鐵站公交接駁專線，緩解大面積換乘客流。出現問題，解決問題，這對於聽勸的深圳地鐵和深圳人來說，是痛點，也是亮點。

南山打工族沿線「遷徙」，上屋房東已漲租500

如若能避開留仙洞換乘，13號線作為南北幹線，帶來的依然是重大利好，尤其是住在石岩片區，如上屋、應人石的人。以前，住在這個片區的人想去南山上班，除了自駕，就只能公交轉地鐵，「進市區」的路途相當曲折遙遠。有人計算過，之前從百旺到高新園需要一個半小時，現在乘坐13號線，只需要20分鐘出頭，大大節省了通勤時間，幸福感大幅提升。

13號線開通的影響遠不止於通勤領域，更像一塊投入平靜湖面的石頭，激起層層漣漪。比如，石岩片區有望發展成另一個南山打工族的「睡城」。官方測試過，從上屋地鐵站到深圳灣口岸，地鐵總時長是37分鐘左右，從石岩片區到高新園上班，如13號線直達，總時長能控制在30分鐘以內。

往前，南山上班族不是花高價住在南山片區的公司附近，便是沿着1號線北上，住到1號線的坪洲、固戍站，又或者12號線的靈芝、上川站周邊。相比起來，居住在13號線留仙洞往北的站點周邊，則顯然用時更短，租金更低。在這些站點附近的城中村，900元能租到單間，1200元能租到一房一廳。

考慮性價比的南山打工族開始瞄準這個片區，紛紛在社交平台上詢問：住在哪個站比較划算？哪個站周邊的配套更完善些？然而，他們想不到，地鐵一響，黃金萬兩，人潮一動，房東心動。這裏的房租漲價的速度，比13號線開通的速度更快。

租客小米表示，每次傳聞13號線即將開通，房東便蠢蠢欲動，小漲100元，他所居住的應人石公寓單間，從800元漲到了1100元。租客瀟瀟在上屋站租了一個公寓單間，月租1350元，在大學城上班的她正為13號線的幸福來敲門欣喜時，房東也在門口貼了一張「漲租通知」——合同到期後，漲租500元。「漲太多了就不值得了，還不如找一個離公司近點的」，房東有他的算盤，她也有自己的衡量。

根據社交平台上，租住在這幾個地鐵站的打工族的評價，這裏的房子也是一分錢一分貨，撿漏幾乎是不可能的事：

「我去看過了，百旺站全在新建公寓，目前有房的公寓只有兩三棟，小一房一廳2600元/月。便宜的房子也有，但是又破又遠，環境不好。」

「應人石線上買菜不方便，小象、樸樸都不送，民房普遍很破很舊價格也已經漲上去了。」

「應人石學校、醫院、商場的配套幾乎沒有，適合單身或者小兩口那種，優勢是近南山。羅租量大，但是很多環境都相對沒有那麼好。」

「百旺站別來，房租不便宜，我住的一房一廳很破爛，目前是1500元月租，開通地鐵後預計會漲到1800-2000元，要不是工作不確定，我都想搬家了。」



儘管石岩片區漲租，但總體上仍低於南山片區的租金。低租金和生活便利，魚與熊掌不可兼得，或許每一位南山打工族都有自己的取捨。

光明「翻身仗」，成為遲來的香餑餑

當留仙洞被人潮淹沒，石岩漲租被吐槽，光明人卻在車廂裏竊喜。現在，13號線向北已開通至上屋站，和光明人的「生命線」6號線相通，光明人可以在這個站換乘南下，也可以繼續坐6號線到深圳北站換乘。根據住在上屋站的人觀察，早高峰首發站經常坐滿了從光明來的乘客，基本上從這一站開始便沒有座位了，後續站台上車的人，大概率只能站着。

13號線目前雖沒有開通光明路段，但光明人換乘過來後，依然能佔有座位選擇權，如果途中無需換乘，便是一路坐票到公司，這比在其他站點換乘都舒適不少。況且，13號線對比其他線路還有一個較大的優點，直通深圳灣口岸，對於有深港出入境需要的人來說，這至關重要。

光明人們對13號線的期盼，確實可以用「八年磨一線」來形容。（深圳微時光提供）

目前，13號線二期（光明段）正在修建，屆時光明往返深圳灣口岸的時間將更加縮短。光明人們對13號線的期盼，確實可以用「八年磨一線」來形容。尤其是在這裏買了房，卻遲遲等不到地鐵開通的人。

阿坤便是其中之一，他在高新園上班，前幾年聽中介介紹，13號線即將開通，購買光明的房子，以後上班都是地鐵直達。房價低、配置好，不上車都可惜。正是聽信了這一點，他和同樣在南山上班的妻子，掏空積蓄上車了光明的房子。

這幾年來，他們忙於還房貸，買不起車，兩個人只能靠地鐵通勤。13號線不見蹤影，他們嘗試過坐公交轉地鐵、坐高鐵轉地鐵、拼順風車……這些方式嘗試下來，不是往返通勤時間超過3小時，便是花費太高，讓他們苦不堪言，不止一次懷疑過買房的意義，在通勤路上後悔不已。而現在，他們終於挺直了腰桿，證明光明的房子買對了，值了！後續13號線光明段再開通，他們的出行會更加便利，房子的性價比更加上升。

13號線的開通，讓「在南山工作，在光明或石岩安家」，成為一種可行且更具性價比的選擇。打工族們以前通勤3小時，活得像「雙城記」。如今50分鐘，直接上演「同城熱戀」。

現在，不僅買房，連公租房、保租房的競爭也會更大了。在福田上班的可欣表示，以前看人們上車光明的公租房和包租房都很容易，但她一直不敢報名，怕通勤時間太久，生活工作不方便。而現在，她開始有意識地關注起光明的保障性住房，希望還能分到一杯遲來的羹。

但是感覺現在競爭的人越來越多了，可能越來越難排到這些房子了，這樣的話深圳就只剩下大鵬比較容易上車了。

備註：文中人物為化名。



