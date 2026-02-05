北上注意｜深圳地鐵春節期間延長運營時間　涉深圳灣、羅湖等口岸

據「深圳發佈」消息，為滿足市民乘客春節的出行需求，深圳地鐵及港鐵深圳全網將在春節期間延長運營服務時間，其中11天為全網延長，8天為部分線路延長，7天為單線延長。



深圳灣口岸總站（盧翊銘攝）

深圳地鐵13號線。（林芷瑩攝）

什麼時候全線延長運營時間？

2月8日~2月9日

2月11日~2月14日

2月21日~2月25日

一共11天，深圳地鐵將會全線（不含20號線）延長運營服務時間1-1.5小時，其中連接深圳北站到福田口岸的4號線延長運營時間為1.5小時。

各線路全程末班車約24:00從兩端站開出，其中4號線為次日0:30發出。半程末班車發車時間在全程末班車後順延30-60分鐘。

深圳地鐵13號線，深圳灣口岸站月台。（歐嘉樂攝）

延長的後路線有何變化？

4/5/6號線深圳北站、11號線機場站雙方向末班車不早於次日1:00

1號線羅湖站末班車為次日0:55

4/10號線福田口岸站末班車為次日0:30

13號線深圳灣口岸站末班車為24:00

節後2月21日~2月23日5號線（開行區段:百鴿籠~興東）、6號線（開行區段:科學館~長圳）及4號線將額外加開，屆時深圳北站雙方向末班車將不早於次日2:15。

深圳地鐵。（幸福福田）

單線延長是什麼時候？

2月10日、2月15日~2月20日

共7天，僅4號線延長運營服務時間30分鐘，確保4/5/6號線深圳北站雙方向末班車發車時間均不早於24:00。

2月2日，搭乘2026年深圳地區春運首班車C7152次深圳北到岳陽東列車的乘客在深圳北站站台乘車。（新華社）

部分線路延長是什麼時候？

2月26日~3月5日

共8天，銜接火車站、機場、口岸的1、3、4、5、6(含6支)、11、13、14號線繼續保持延長1~1.5小時服務 (4號線延長1.5小時)。上述線路全程末班車約24:00從兩端站開出(4號線為次日0:30)。

延長運營服務後，4/5/6號線深圳北站、11號線機場站雙方向末班車不早於次日1:00，1號線羅湖站末班車為次日0:55，4/10號線福田口岸站末班車為次日0:30，13號線深圳灣口岸站為24:00。

深圳地鐵。（幸福福田）

經過高鐵站的部分路線會提前載客

在延遲末班車的同時，針對節後深圳站、深圳東站、深圳北站凌晨到達的火車，深圳地鐵將安排1、3、5、14號線部分列車提前載客服務，接駁凌晨到達鐵路旅客。