深圳地鐵現細路所寫揮春　網民讚開明：給人憧憬和希望

《讀特新聞》報道，春節將至，深圳地鐵多個站點車廂門兩側貼上了手寫的揮春。還有網民發現，有部分揮春是學生所寫。有人感慨被治癒，也有人讚深圳貼上孩子的稚嫩作品，十分開明：「雖然稚嫩，但是看着暖烘烘的，給人一種憧憬和希望。」



深圳地鐵手寫揮春。（讀特新聞）

近日，不少深圳市民發現地鐵多個站點車廂門兩側貼上了手寫的揮春，還有網民發現其中一些筆觸較為稚嫩，看落款發現是12歲的小朋友所作，「該多鼓舞孩子們啊，坐地鐵看到自己寫的對聯出現了該多開心。」

有網民也證實揮春確實是學生所寫：「敢為天下先的深圳。」不少人表示被治癒：「雖然稚嫩，但是看着暖烘烘的，給人一種憧憬和希望。」

網民感慨被治癒讚開明。（讀特新聞）

據《晶報》此前報道，自2024年起，為了讓留深、來深過年市民和遊客，在節假日也能感受到歡樂祥和的節日氣氛，營造濃厚的年味，地鐵運營部門嘗試了在地鐵站屏蔽門張貼揮春的創意。

就在這周，深圳地鐵內還設置了揮春活動點，有書法愛好者在現場揮毫，為市民定製並免費贈送手寫揮春。