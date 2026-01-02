深圳地鐵6新線開通　怎樣打造全國線網密度第一？

2025年，深圳地鐵再度提速！今年先後有6條新線（段）開通，包括9月投入服務的16號線二期、6號線支線二期，以及12月通車的5號線西延段、8號線三期、11號線二期紅嶺南段同13號線一期北段。

地鐵是現代化城市的交通「脈搏」，隨着新線運營，深圳全市軌道交通總里程將突破635公里，車站增至441個，織網密度和客流量均穩居全國第一。新增線路有何特色？又將如何改變灣區出行？



據深圳官方數據顯示，截止今年9月，深圳地鐵網密度達0.30公里/平方公里，年累客運強度達1.50萬人次/公里·日，兩項指標長期穩居全國第一。今年新增的線路，更是向東西南北深度建伸，讓市民出行更便捷。

5號線西延段：串聯羅湖三大熱門商圈

全長僅2.88公里的5號線西延段，起自既有黃貝嶺站，新設湖貝站、東門站、大劇院站3座車站。這條線路雖短卻實現了關鍵突破：首次將5號線客流直接引入羅湖核心區。

新線路紓緩了黃貝嶺站的長期換乘壓力，並通過東門、湖貝、大劇院等站點，串聯羅湖三大熱門商圈，直達萬象城等高端商業區，為羅湖老城區注入新的商業活力。

5月線西延全長2.88公里，設四個站，包括有黃貝嶺站、湖貝站、東門站、大劇院站，每站相隔約3分鐘，串聯了羅湖熱門商業區，出行更方便。圖為大劇院站。(深圳發布/當代中國授權)

深圳地鐵5號線西延站點示意圖。(深圳發布/當代中國授權)

「東門站」有今年重開的東門美食街及美食城，最適合逛街購物。(shutterstock/當代中國授權)

「大劇院站」可直達深圳萬象城及書城等多個人氣商場，此站也是轉乘大站，可轉乘1、2號線到其他地方。(Getty/當代中國授權)

8號線三期：「山海專列」直達大鵬新區

全長3.7公里的8號線三期，將既有「山海專列」8號線從小梅沙站延伸至大鵬溪湧站，成為首條直達大鵬新區的地鐵線。

新線路與2號線、8號線貫通運營，形成一條橫跨南山、福田、羅湖、鹽田、大鵬新區五區、總長約70公里的東西向幹線。通車後，市民可搭乘地鐵直達東部濱海片區，標誌着深圳「坐地鐵看海」的願景成為現實，為未來大鵬建設世界級濱海生態旅遊度假區鋪建堅實的基礎。

8號線三期從小梅沙延伸至大鵬新區，將首次直通深圳最東面地區。（深圳地鐵/當代中國授權）

深圳地鐵8號線三期站點示意圖。（深圳地鐵/當代中國授權）

「溪涌站」可直達大鵬新區看海，圖為溪涌有名的空中花園社區。（深圳地鐵/當代中國授權）

從「溪涌站」出，可以直達大鵬溪涌海岸看海。（深圳地鐵/當代中國授權）

11號線二期：羅湖出發的「機場快線」

這段線路將現有的11號線機場快線延伸至羅湖紅嶺南，全長4.39公里，設華強南、紅嶺南兩站，其最大意義在於彌補了羅湖中心區缺乏快速軌道運輸系統的不足。

開通後，從羅湖核心區出發，可快速直達寶安機場，或通過在崗廈北站換乘14號線高效連接龍崗、坪山，顯著提升了羅湖與城市其他核心片區的交通效率，鞏固了「城市主次中心60分鐘通達」的目標。

11號線二期從崗廈北站延伸至紅嶺南，是首條從羅湖中心直達機場的快線系線。圖為紅嶺站。（深圳光明公眾號/當代中國授權）

深圳地鐵11號線二期站點示意圖。（深圳光明公眾號/當代中國授權）

11號線二期，串聯羅湖、寶安、南山、龍崗、坪山五區，可以快速到達沿線多個商場及景點，圖為羅湖的萬象城。（Getty/當代中國授權）

11號線二期從崗廈北站延伸，與14號線貫通，優化深圳東西向主軸的快速通達。（Shutterstock/當代中國授權）

13號線一期北段：縱貫南北的「市域快線」

13號線一期南段（深圳灣口岸站至高新中站）自2024年12月通車後，激活深圳灣口岸、人才公園等景點，而即將通車的13號線一期北段，則是南段的延伸，從高新中站至上屋站，全長約10.5公里。13號線一期北段，共設有10個站，包括高新中站、高新北站、西麗高鐵站、石鼓站、留仙洞站、百旺港大站、應人石站、羅租站、石岩站以及上屋站。當中連接了西麗綜合交通樞紐、留仙洞總部基地及石岩區，將南山、寶安、光明區連接起來，以後前往高新科技園就更方便！

新線路是連結南山科創中心與北部產業腹地的關鍵一段，成功串聯起西麗高鐵新城（規劃中）、南山科技園、留仙洞總部基地及寶安石岩高新技術片區。

13號線二期共有10新站，從高新中站至上屋站，為深圳南北大動脈。（濱海寶安公眾號/當代中國授權）

深圳地鐵13號線一期北段站點示意圖（寶安日報/當代中國授權）

13號線一期北段開通後，從光明科學城到深圳灣口岸只需要45分鐘。圖為光明科學城。（Shutterstock/當代中國授權）

13號線一期北段開通後，從深圳灣公園可直達光明科學城，這段路也是有名的大沙河生態長廊所在地。（深圳市南山區人民政府官網/當代中國授權）

北段新線路定位為「市域快線」，由港鐵（深圳）運營，建成後為深圳南北高效聯通奠定了堅實基礎。13號線一期南北段全線貫通後，可實現與1、2、5、6、9、11號線等線路換乘，大大緩解中西部地區南北向交通壓力。從光明科學城到深圳灣口岸只需要45分鐘直達。

6號線支線二期：連通深莞的「科學連廊」

9月底率先開通的6號線支線二期全長4.96公里，南起13號線光明城站，北至6號線支線一期光明站，設光明城站、碧眼、虹橋公園三站。

6號線支線二期設三個站，分別為光明城站、虹橋公園站、碧眼站，探用全自動無人駕駛摸式。圖為碧海站。（濱海寶安公眾號/當代中國授權）

深圳地鐵6號線支線二期站點示意圖（深圳地鐵/當代中國授權）

「虹橋公園站」出門便是網紅虹橋公園，是深圳首個以公園命名的地鐵站。（視覺中國/當代中國授權）

6號線支線二期也能夠快速前往位於光明中心區的深圳科學館（新館）。（Shutterstock/當代中國授權）

這線路有兩大特色。其一是光明城站實現了與高鐵、13號線的高效接駁，強化了「產學研」聯動的交通基礎；其二則是虹橋公園站實現了深圳首個「出站即公園」的站點，直達網紅打卡地虹橋公園。

新線路還預留了向東莞延伸的條件，成為推動深莞科研資源流動與一體化發展的潛在通道。

16號線二期：「村村通」貫通龍崗脈絡

16號線二期全長9.54公里，起點自既有的大運站，新設金源、大安、吉溪、園山、大康、福坑、安良、園山西坑8座車站。它不僅改寫貫通龍崗園山街道無地鐵的歷史，並串聯西坑、大康、安良等社區，實現了龍崗園山街道「村村通」。新線路進一步強化龍崗中心城與園山片區的交通連接，有效便利橫崗一帶居民出行。其中園山站預留與未來19號線換乘，未來將成為深圳東部往市中心的「快進快出」通道。

16號線二期由大運站南延，經龍崗園山街道，終至鹽田方向園山西坑站，共設8座車站。其中，大康站為全國最大裝配式車站，由一件件預製的工件裝配而成。(園山街道公眾號/當代中國授權)

深圳地鐵16號線二期點示意圖（深圳龍崗發布/當代中國授權)

從「大康站」出，可以直達深圳有名的眼鏡公園。(園山街道公眾號/當代中國授權)

搭乘16號線二期，也能快速到達位於龍崗區深圳茶博園內的卡丁車玩樂，是區內有名的熱門運動場。（網上圖片）

車站的技術和設計也有亮點。大康站在建設中採用了全國最大規模的全裝配式車站技術，就像「搭積木」一樣建造地鐵車站的先進技術。它將傳統在工地現場澆築混凝土的施工方式，轉變為在工廠預製標準構件，再運送到現場組裝成型。車站設計則深度融合了客家圍屋、半月池等文化元素，具有濃厚的深圳本土文化特色。

2025年深圳地鐵六新線開通後，使深圳地鐵網絡規模與運營效能邁上新台階。這張日益密集的軌道網，正強力打造着粵港澳大灣區「1小時生活圈」。

