深圳地鐵（含有軌電車）除夕錄1305萬人次 創單日最高客流紀錄
撰文：孫聖然
出版：更新：
除夕（2025年12月31日），深圳城市軌道交通（含有軌電車）18條營運線路，錄得1305萬人次，創下單日歷史最高客流紀錄。
據深圳衛視報道，數據顯示，2025年12月31日，深圳市城市軌道交通18條營運線路總客運量達1305萬人次，首次突破1300萬大關，較2024年同日創下的前歷史最高紀錄大幅增加116.5萬人次，按年增長9.8%。
此外，有11條線路客運量刷新單日歷史最高客流紀錄。其中，3號線115.15萬人次，4號線91.13萬人次，5號線185.04萬人次，6號線79.20萬人次，6號線支線5.21萬人次，10號線66.89萬人次，11號線141.46萬人次，12號線74.54萬人次，13號線42.81萬人次，14號線79.73萬人次，16號線35.35萬人次。
2025年，深圳市城市軌道交通全年運送乘客32.85億人次，按年增長5.9%。總客運量較2024年增長1.83億人次，客流增量居全國第一，客流增幅居一線城市第一。同時，城市軌道交通日均客運量達900.02萬人次，首次突破900萬人次大關。全年共69次單日客流破千萬人次。
2025年，深圳市6條地鐵新線（段）開通營運，城市軌道交通運營里程突破600公里，增至634.5公里，車站441座，並正式實現全市「區區通地鐵」。新開通線路累計運送乘客200.4萬人次。