北京密雲洪災養老院32死問責17名官員　密雲區委原書記被嚴重警告

2025年7月28日，北京密雲區遭受暴雨洪水災害，造成太師屯鎮養老照料中心32人死亡。新華社18日消息，日前國務院常務會議審議通過了該宗特別重大自然災害的調查評估報告。報告顯示，是由於清水河流域持續遭遇強降雨，干支流洪峰迭加，引發超歷史記錄特大洪水，湧入養老照料中心造成32人死亡。



事件雖由極端天氣引發特大洪水湧入所致，但暴露了當地黨政機關及多個部門在防汛、巡查及養老監管上面臨多項嚴重疏失，包括密雲區委原書記余衛國在內共有17名涉事公職人員被問責。



其中，余衛國、密雲區委副書記、區政府黨組書記、區長于海波被給予黨內嚴重警告處分；密雲區太師屯鎮黨委原書記陳傑被撤銷黨內職務和政務撤職。

此外，對太師屯鎮養老照料中心撤銷養老機構備案，對其經營主體密雲區霞光社會工作事務所撤銷民辦非企業單位登記。

7月27日，在北京市密雲區石城鎮西灣子村，救援人員清理被雜物阻斷的橋樑。（新華社）

密雲區一家養老院在28日遭洪水圍困，救援人員到現場救人。（《北京日報》）

據新華社報道，2025年7月23日至28日，北京市持續遭遇強降雨，7月28日，密雲區遭受暴雨洪水災害，造成太師屯鎮養老照料中心32人死亡。

由國家應急管理部牽頭，聯同公安部、民政部、水利部、中國氣象局、國家消防救援局及北京市人民政府組成的國務院調查評估組，日前完成復盤調查。

調查評估認定，此次災害直接原因是清水河流域持續遭遇強降雨，歷時長、降雨量大、短時雨強強；干支流洪峰迭加，形成超歷史記錄特大洪水；洪水裹挾大量漂流物壅高水位，相繼致河堤漫潰、引橋衝垮，流速激增；加之葡萄園村處於河道拐彎處，洪水急轉衝出河堤後快速湧向葡萄園村，導致地勢相對低洼的養老照料中心被淹致災。

另外，調查評估發現，密雲區有關單位在這次自然災害中暴露出汛情監測預警不到位、巡堤查險責任未壓實、突發險情先期處置不力、養老服務監管不到位等問題。

密雲區一家養老院在28日遭洪水圍困，救援人員到現場救人。（中國消防）

密雲區一家養老院在28日遭洪水圍困，有老人在窗邊求救。（中國消防）

對此，北京市紀委監委依規依紀依法對北京市密雲區委區政府、北京市水務局、北京市民政局等9個單位中的17名公職人員進行嚴肅問責。

在被問責的17人中，共有15人被處以黨紀政務處分，1人遭誡勉處理，11人遭通報處理。而太師屯鎮養老照料中心經營主體的違法違規行為，則由行業主管部門進行處罰。