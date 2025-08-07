飛機上浪漫求婚「下秒墜機」！女方剛說「我願意」　驚悚畫面曝光

求婚是一輩子的大事，許多人都希望能為另一半創造最難忘、最浪漫的回憶。



不過，近日土耳其一場精心安排的空中求婚卻意外變成驚魂事件——就在女方感動說出「我願意」後，飛機竟突然墜落，場面驚險。

事後飛行員與女子雖雙雙重傷，所幸均無生命危險。

土耳其一場精心安排的空中求婚卻意外變成驚魂事件——就在女方感動說出「我願意」後，飛機竟突然墜落，場面驚險。（X@airmainengineer）

根據土耳其媒體《Anadolu Ajansı》報導，事件發生於當地時間8月1日傍晚19時20分左右，地點位於土耳其阿達納省尤雷伊爾區（Yüreğir ilçesi）的柯拉雅納克機場。

當時一架搭載女子杜根（Şeyda Doğan）與39歲飛行員布拉克·尤雷克利（Burak Yürekli）的超輕型飛機升空飛行，而杜根的男友則在地面透過無線對講機，向在空中的她浪漫求婚。

飛行中的杜根聽到男友深情告白，當場感動回答「我願意」，沒想到才過沒多久，飛機便突然失控墜落，一頭栽進機場旁的柑橘園中。杜根與飛行員尤雷克利當場受重傷，緊急被送往阿達納市立教育暨研究醫院救治。據了解，兩人傷勢雖嚴重，但暫無生命危險。

事故曝光後引發網友熱議，不少人以半開玩笑語氣評論：

「是飛行員不想她答應嗎？」

「以後求婚前先簽個『不作死協議』好嗎？」



也有網友感嘆：

「狗血劇都寫不出這種劇情」

「本來是浪漫回憶，差點變人生終章」

「還好人都還活著，祝早日康復」



影片瘋傳後，也再次引發大眾對「高風險求婚方式」的安全疑慮。而事發的原因有待進一步釐清，初步調查懷疑是飛行員操作失誤導致墜機，目前當地憲兵隊已介入調查中。

