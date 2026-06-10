鄭州7歲男童2杯凍飲落肚「劇烈腹痛嘔吐進ICU」　確診急性腸扭轉

夏日高温，凍飲成了兒童解暑首選，可暢快背後暗藏風險。鄭州一名7歲男童玩耍後，接連喝下冰凍可樂、冰凍1奶茶，很快腹痛嘔吐，被確診急性腸扭轉，緊急送入ICU。



兒童運動後腸胃充血脆弱，驟然攝入大量凍飲，會刺激腸胃痙攣。再加上碳酸飲料產氣、高糖飲品擾亂腸道蠕動，兒童腸道本身發育不完善，多重刺激下極易誘發腸扭轉，救治不及時可能導致腸壞死，危及生命。

河南鄭州1名男童連喝兩杯凍飲，結果突然劇烈腹痛，一度被送進ICU搶救。（示意圖/unsplash@_k8_）

不少家長以為喝凍飲頂多拉肚子，其實風險遠超想像。每年夏季，因凍飲引發的腸胃炎、腸套疊等病症不在少數。長期喝高糖冷飲，還會造成孩子肥胖、齲齒、抵抗力下降、牙齒受損等問題，家長一定要多加留意。

夏季天氣炎熱，小夥伴們需要注意防暑降温，做好夏季保健。在此，分享一些保健的小常識：

1. 少吃生冷，注意養氣

中醫認為暑為陽邪，其性炎熱升散，容易傷津耗氣，所以養生尤其要注意「養氣」。

有的人常在酷熱的三伏天裏喝冷飲解渴，雖然當時過癮，但其實一方面耗傷陽氣，影響脾胃功能，另一方面也造成了血管的急劇收縮，阻礙了血液循環，其實並不利於體內散熱。

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2. 切忌過度運動，注意養心

中醫認為「汗為心之液」，出汗過多易損傷心氣，心氣不足會導致情志的變化，如精神萎靡、打不起精神。

從營養學角度來說，身體排出大量汗液，會造成一些礦物質的流失，如鉀、鈣、鈉等，這樣就容易引起疲倦乏力、萎靡不振，甚至心慌氣短、噁心嘔吐等中暑症狀。

所以，夏天養生應避免過度運動、大汗淋漓，要保持身心愉悦、心情暢達。

3. 適當堅持戶外運動，注意養陽

中醫講求「春夏養陽，秋冬養陰」。太陽是自然界中陽氣的源泉，夏天陽氣不斷增長，正是我們人體補充陽氣扶助正氣的好機會，應該適當地曬太陽，使氣機通暢，促進機體陽氣的積存和壯大，為秋冬天防病治病打下基礎。

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