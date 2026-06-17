模仿完喬布斯馬斯克而家到黃仁勳？雷軍蹲坐街頭開餐展現親民作風

英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳每次赴台都會品嚐各種平價小吃，親民形象讓他廣受好評甚至被譽為「台灣美食最佳推廣大使」。黃仁勳的作風再次啟發小米集團董事長雷軍？雷軍近日赴武漢參加「2026世界青年發展論壇」時，也來到街頭蹲坐著吃早餐，內地網友稱「看到了黃仁勳的影子」。



圖為2026年5月15日，Nvidia行政總裁黃仁勳在北京街頭光顧一間食肆時，在店外享用炸醬麵。（X/@ShanghaiEye 截圖）

黃仁勳近期隨美國總統特朗普訪問中國，會後現身北京品嚐在地美食，影片中可見黃仁勳手拎著大包小吃，邊走邊與民眾互動。然而，網友眼尖發現其部分手指甲顏色偏灰暗，且疑似出現增厚、粗糙與變形情況。（微博截圖）

據內地網友在社交平台釋出的各種影片，雷軍6月15日一早現身在武漢街市，並隨和地蹲坐在路邊小板凳吃早餐。據說雷軍吃了熱乾麵、麵窩和三鮮豆皮，而雷軍的面前就是一大推攝像機鏡頭和圍觀民眾。期間，一名小學生主動上前合照，雷軍幽默地跟小朋友互動並問：「成績是不是特別好？」內媒盛讚雷軍親切、接地氣 。

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對於這次表現被看見，雷軍似乎也頗為滿意，6月16日於個人微博轉發湖北日報旗下新媒體《極目新聞》的短影音稱，「確實不錯，推薦大家打卡」。

湖北日報報導，雷軍在吃完早餐後迅速切換狀態，身著全套正裝出席世界青年發展論壇，湖北日報將之形容為「反差萌」。

事實上，雷軍帶領小米一路走來，長期緊跟美國當紅企業家不斷調整其風格。

小米手機時期，雷軍在新品發表會上的衣著很有蘋果創辦人喬布斯的風格，也因此為他贏得「雷布斯」的暱稱。（微博）

小米手機時期，雷軍的學習對象是蘋果（Apple）創辦人喬布斯（Steve Jobs），他在2011年至2014小米手機初代發布會期間的固定造型是黑色純色T恤加牛仔褲，並搭配休閒帆布鞋或運動鞋，視覺與喬布斯高度趨同，也為他贏得名「雷布斯」的暱稱。同時，小米新品發表會的形式也高度參考蘋果，包括雷軍全程主導整場發布會。小米專賣店的設計風格，也被認為有不少蘋果的影子。

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到了小米造車時期，雷軍的學習對象也換成特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）。雷軍在小米SU7全系發布會上，穿著就換成休閒西裝、黑襯衫、無領帶的搭配，和馬斯克公開形象高度相似。小米同時復刻特斯拉新車交付儀式，開始直播直接回應用戶。此時，雷軍演講也不光談汽車，也會延伸能源、AI、機械人、太空長期願景。有觀點認為，雷軍是在模仿馬斯克「改變人類產業」的宏大敘事，內地網友因此為他起了新暱稱：「雷斯克」。

小米造車時期，雷軍學習對象換成馬斯克，其衣著風格上與馬斯克高度雷同。（財聯社）

2025年2月27的SU7Ultra發布會上，雷軍的衣著風格又出現大改變，穿上了咖啡色皮衣，當晚「雷軍穿皮衣」登上微博熱搜，網友紛紛稱他是「中國大陸的黃仁勳」。還有網友說：「車我買不起，皮衣我還買不起嗎？」

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對於外界認為雷軍喜歡模仿學習美國企業家，雷軍2025年3月曾在直播中回應說：「難道我一穿皮夾克就是抄黃仁勳？我一穿西服就是抄馬斯克？這太滑稽了！」

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