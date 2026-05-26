特朗普稱不希望台灣走向獨立　蔣萬安：民進黨要刪台獨黨綱嗎？

習特會後，美國總統特朗普（Donald Trump，川普）受訪表示，他不希望見到台灣走向獨立，此番話也引發台灣各界對民進黨「台獨黨綱」的討論。國民黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕多次詢問「民進黨是否要廢除台獨黨綱」，令「台獨黨綱」廢除與否成為台灣的輿論論熱點。



台北市長蔣萬安此前受訪時也指出「民進黨要刪除台獨黨綱嗎？」，對此民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋日前宣稱民進黨「現在本來就沒有台獨黨綱，而是台灣前途決議文」，他並稱蔣萬安可能對民進黨不了解，甚至諷刺「他不是學法律的嗎？」。



國民黨立委徐巧芯則批評沈伯洋是選擇性失憶，在「民主進步黨」的官方網站，點進「關於民進黨」的下載專區，裡面就掛著一份《黨綱》PDF檔。



民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋日前宣稱民進黨「現在本來就沒有台獨黨綱，而是台灣前途決議文」。（Facebook＠沈伯洋）

徐巧芯指出，在「民主進步黨」的官方網站裏「關於民進黨」的下載專區，裡面就掛著一份《黨綱》PDF檔。

她表示，檔案翻到第15頁，白紙黑字寫得清清楚楚：「一九九一年十月十二、十三日，第五屆第一次全國黨員代表大會修正基本綱領，增列『建立主權獨立自主的台灣共和國』」，她提醒，這條基本綱領從1991年修正增列至今，從未被刪除，現在依然高掛在民進黨的官方網頁上。

徐巧芯抨擊，更嚴重的問題在於，沈伯洋還試圖扭曲美方的國際態度。徐巧芯指出，特朗普在接受專訪時，對於兩岸直言「我不希望有人搞獨立」。她強調，美方不希望看到的，就是有人企圖打破台海現狀、把國際社會拖入戰火。