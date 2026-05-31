習特會過半月　環時解析四大連鎖變化：特朗普、賴清德齊「收聲」

5月13日至15日，特朗普第二任期首次訪華，並於5月14日與習近平進行會談。會談圍繞台海問題、中美貿易等進行交流。5月已至尾聲，中美元首會晤已有半個月，官媒《環球時報》今日（31日）發表評論稱，台灣問題已出現四個值得高度重視的變化，它們彼此獨立又前後呼應，共同釋放出一個信號：中美雙方正圍繞台灣問題進行一輪審慎而務實的再校準。



評論指出，第一個變化，美國總統特朗普暫緩與賴清德通話。據美媒近日披露，在習近平主席今年秋天訪美之前，特朗普將暫緩與賴清德通話。這個變化非常關鍵。根據報道，特朗普在訪華後曾兩度表示會與賴清德通話。如今從「要通話」到「暫緩通話」，說明美方對台灣問題的理解更加深入了，開始收緊動作節奏，把控風險邊界。這樣的安排顯然是基於政治考量。尤其放在習近平主席將於今年秋季對美國進行國事訪問的背景下看，更說明美方已經意識到，台灣問題若處理失當，將沖擊中美關係的大局。

2026年5月15日，中國國家主席習近平(左）陪同美國總統特朗普（Donald Trump，中）在北京中南海辦公大樓一同散步。（Reuters）

第二個變化，美推遲對台軍售計劃。據外媒報道，總額約140億美元對台軍售案至今未獲批準。這同樣說明，在中美元首會晤後，美國已在重新排序台灣問題的優先級，避免做出可能沖擊中美關係大局的動作。尤其在當前中東戰事焦灼、彈藥庫存緊張、全球軍備調配壓力增大的情況下，美方暫緩對台軍售，現實主義考量更加明顯。

第三個變化，美方在今年香格里拉對話（The Shangri-La Dialogue，簡稱香會）上對台灣問題「收聲」。這也是最直觀的變化。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）5月30日在今年香格里拉對話會上的正式演講中，一次都沒有提到台灣；而去年，他在同一場合提了5次。尤其要看到，這是5月中旬中美元首會晤後，美國防長首次公開系統表態，幾乎處處都在體現和維護特朗普審慎處理台灣問題的總體意圖。更值得注意的是，他不僅未提台灣，還明顯降低了對華批評烈度。誠如中國前駐美大使崔天凱所言，有理不在聲高。中美之間有分歧，更需要冷靜溝通，而不是持續高聲對撞。

美國和台灣旗（GettyImages）

第四個變化，賴清德「台獨」立場沒變但調門在調整。半個月內，民進黨當局的自身表述也出現變化。5月17日，賴清德說自己沒有「台獨」問題。緊接著在5月20日的講話中，雖然他的「台獨」頑固立場並未改變，但從措辭上看確實顯得「有所收斂」。這至少說明，在中美元首會晤之後，台當局也感受到外部環境正在變化，不得不在措辭上作出某種調整。說得直白一點，美國都表態「不支持『台獨』」，民進黨還敢不「噤聲閉嘴」嗎？

評論認為，出現上述四個變化的原因在於中美雙方在元首會晤後，就處理好台灣問題、穩住台海形勢達成了共識。

首先，台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感的問題。中方已反覆向美方強調，處理不好台灣問題，中美就可能發生碰撞甚至沖突。既然中美雙方已經把構建「中美建設性戰略穩定關係」確立為雙邊關係新定位，那麼最先需要降溫、控險的，自然就是台灣問題。

其次，特朗普政府本身就極度強調總統意志與交易邏輯。特朗普視台灣問題為對華博弈的一個高敏感「籌碼」。為了給未來幾場中美元首互動鋪路，特朗普自然不會放任下屬在台灣問題上冒險，不希望看到涉台議題失控。

台海軍田單艦監控中國解放軍徐州艦。（台海軍司令部提供）

再次，賴清德當局也看到了形勢變化。他當然不會輕易放棄「台獨」立場，但在美方語氣收斂、台海局勢趨穩的背景下，只能在表達方式上適當降溫，以免過於沖突冒進而失去美方支持。

評論表示，這四個變化並非孤立事件，而是構建「中美建設性戰略穩定關係」過程中的連鎖反應。都表明美方在過去半個月里，正在圍繞最危險的台灣問題進行務實調整。這說明中美雙方都在管控分歧、擴大共識、引領和平，體現出大國的理性與成熟。這也是國際社會所普遍期待的。

評論認為，這種勢頭如果延續，將為下一次中美元首互動打下一個相對良好的基礎。期待2026年成為中美關係繼往開來的歷史性、標志性年份。