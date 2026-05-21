特朗普摧毀了台灣的心理防線

特朗普訪問中國後，接受霍士新聞（Fox News）主持人拜爾（Bret Baier）採訪時就台灣問題的回應，引起國際廣泛關注。



特朗普說「我會這麼說，我不想看到有人走向獨立。你知道，我們可能得遠赴9500英里去打仗。我不想那樣」，他還說，「我們不想打仗，如果現狀保持不變，我認為中國會接受的。但我們不希望有人說：我們獨立吧，因為美國支持我們。」

2026年5月20日，美國總統特朗普（Donald Trump）出席海岸防衛隊學院（U.S. Coast Guard Academy）的畢業典禮。（Reuters）

當被問及是否會推動目前延宕中的140億美元對台軍售案，特朗普回答：「我目前把這件事暫時擱置，這取決於中國。坦白說，這對我們而言是一張非常好的談判籌碼。那可是很多武器。」

特朗普承認他與中方談了很多台灣問題，也談到軍售，甚至表示是否推進140億美元軍售案，還要再作決定，並可能先和「管理台灣的人談談」。

對台灣來說，美國在關鍵時刻會派兵保護台灣，一直是其最大的底牌，是其敢與中國大陸對抗並搞台獨的底氣。再就是對台軍售，本質上是美國從台灣收保護費。台灣通過購買美國武器維持自衛能力，並以此換得美國安全支持。能不能換來不知道，但最起碼美國做出了讓台灣覺得「可能」的樣子。

歷來美國總統在此問題上，都沒有明確反對台灣獨立，甚至對台灣是否屬於中國秉持模糊態度，用「acknowledge」（認知到）， 而不是「recognize」（承認），還總強調《台灣關係法》。主要是因為《台灣關係法》中有要求保護台灣的條款。前總統拜登任內曾多次表示，若中國攻擊台灣，美國將出兵協防。

2026年5月15日，特朗普結束訪華行程後，在空軍一號上接受傳媒採訪（Reuters）

但這次，特朗普為在伊朗問題上獲得中國支持並與中國達成貿易協議，連樣子都不裝了，直接對台灣釜底抽薪。他先說不想為台灣打仗，又說要考慮對台軍售，把這兩項攤開明說，把台灣的幻想戳破了。

在特朗普的政治天平上，美中關係的重要性遠高於美台關係。為中美關係，或者說為了美國利益犧牲台灣，不再承諾保護台灣並停掉考慮對台軍售沒有任何難度。在兩岸實力對比嚴重失衡的情況下。對台灣來說，美國一不出兵保衛，二又沒有對台軍售，台灣拿什麼守住那個島嶼？

美國對台軍售包括有被稱為「地表最強坦克」的M1A2T艾布拉姆斯（Abrams）坦克。（資料圖片）

事實上，以中國的實力，客觀上美國對台灣的保護已經失效了，但通過對美輸誠換得美國出兵保護仍然是台灣很多人的心理支柱。如今這句話從美國總統口裏說出來，基本上等於摧毀了台灣的心理防線。

特朗普發表上述涉台言論後，美國共和黨籍聯邦參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）受訪表明他在台灣問題上的態度。

格雷厄姆認為美國有責任確保台灣安全，並支持維持戰略模糊政策。但他同時也說「美國長久以來奉行『一中政策』，我們不承認兩個中國。我們承認一個中國，兩種制度。」

當被問及假如中國武力統一台灣，美國會怎麼做時，格雷厄姆回答說：「我身為國會議員能做些什麼？我將與阿拉斯加州同黨參議員蘇利文（Dan Sullivan）共同提案，推動侵略前的強力制裁措施。一旦中國犯台，將對中國祭出關稅和制裁。」

這不就等於赤裸裸說，如果中國大陸武統台灣，美國的所謂「確保台灣安全」，除了「祭出關稅和制裁」，其實什麼也不會做？