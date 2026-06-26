美英法德駐台機構罕見同時發聲關切台海　環時：一唱一和演鬧劇

美英法德四國駐台機構日前發表聯合聲明，對中國大陸在台灣島以東海域加強執法巡查行動表達關切。對此，內地官媒《環球時報》發表社評，嚴厲批評四國與民進黨當局「一唱一和」，上演了一出「政治鬧劇」，強調外部勢力妄圖給「台獨」勢力撐腰「門兒都沒有」。社評同時指出，中方相關執法活動是針對日本和菲律賓非法啟動涉及台灣以東海域的所謂「劃界談判」，完全合法合理。



6月24日，英國在台辦事處、法國在台協會以及德國在台協會罕見發布聯合聲明，寫道：「我們注意到近期中國在台灣東部海域的新活動，並對此表示關切。這些行動威脅區域穩定、航行自由和國際航運安全。」在同一天，美國在台協會和美國務院也對事件表達關切。

6月25日，中國外交部發言人郭嘉昆回應表示，「有關國家應尊重中方主權、領土完整和海洋權益，停止混淆是非、顛倒黑白，有關機構不應發表與身份不符的言論」。

中國海警台灣島以東執法巡查。（央視新聞）

中國海警台灣島以東執法巡查。（央視新聞）

中國海警台灣島以東執法巡查。（央視新聞）

對於美英法德所謂的「關切」，官媒《環球時報》發表社評批評，這「無異於對主人打掃自家院子說三道四，荒唐至極。」社評更點名指出「有的國家首相剛辭職，連新首相都還沒選出來，居然還有閒工夫帶頭在台海挑事」。

社評披露，中方有關部門開展的執法巡查活動，重點針對的正是日本和菲律賓非法啟動涉及中國台灣島以東海域的所謂「劃界談判」。日菲企圖把中國海洋權益拿來私下交易，性質十分惡劣，中方絕不會坐視不理。

報道強調，包括本月開展的中國海警岱山艦編隊執法巡查、交通運輸部組織的海上交通專項執法行動、自然資源部組織的海洋環境調查等，完全符合中國國內法和包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法。這一系列行動表明，大陸對台灣島以東海域的管控已進入新階段，形成了多部門共管模式。

中國海警東海巡航管控示意圖。（玉淵譚天）

白塔艦在今年3月剛剛參與過一次海上救援行動。（中國海警局）

白塔艦在今年3月剛剛參與過一次海上救援行動。（中國海警局）

針對西方國家提出的「航行自由」與「航運安全」，社評斥其為偷換概念、轉移焦點，指責美國等西方國家慣於用此包裝海上霸權，掩蓋軍事抵近。社評稱，美軍艦機頻繁在中國近海挑釁，日本加速突破戰後體制束縛，菲律賓在南海和台灣島以東方向配合美日製造事端，這些動作帶有清晰的軍事部署和戰略圍堵色彩。

對於民進黨當局的反應，社評批評其對日菲侵權行徑裝聾作啞，卻對中國大陸的維權行動大肆攻擊抹黑。針對民進黨當局聲稱有3艘商船遭到中國海警「騷擾」，社評澄清指，中國海警船隻通過廣播詢問商船出發地和目的地等基本資訊，是在宣示管轄權，民進黨當局的做法純屬歪曲事實、惡意抹黑，企圖裝出「受害者」形象「倚外謀獨」。

另外，據此前報道，6月23日解放軍航母福建艦通過台灣海峽，而本週台灣將展開「立即備戰操演」，美軍也於6月24日宣佈展開本年度「勇敢之盾2026」環太平洋軍事演習。