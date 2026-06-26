巴黎歌劇院爆衝突　中國聾啞女遊客怒亮國旗反遭網民鬧爆｜有片

近日，法國巴黎歌劇院發生一起遊客衝突事件。一名中國聾啞女遊客在熱門打卡點拍照時，被白人男子提醒拍照時間過久。隨後，該女子丈夫與白人男子互相推搡，女子用手機向大家展示五星紅旗，並用手語比劃「中國最優秀，他們還欺負中國人」，但該片段上傳後，卻反而引發內地網民批評「不應該拿國家名譽為自己的不當行為買單」。



6月25日，該女子在小紅書發布針對自己秀國旗的事情道歉，更強調是該名白人遊客插隊在先，但不少自稱在現場的網民則稱，該名白人遊客並未插隊，該女子和他的丈夫兩人拍照拍了很久，且是該女子的丈夫先動手推人。亦有其他遊客指稱，曾經在附近的景點遇到他們，「是慣犯了，拍照拍太久被工作人員請出去了。」



女子用手機向大家展示五星紅旗，並用手語比劃「中國最優秀，他們還欺負中國人。」（影片截圖）

女子用手機向大家展示五星紅旗，並用手語比劃「中國最優秀，他們還欺負中國人。」（影片截圖）

聾啞女被提醒拍照太久起衝突 秀出國旗稱「還欺負中國人」

綜合台媒《ETtoday》等報道，事發地點為巴黎歌劇院標誌性大理石樓梯區域。據網絡流傳的影片顯示，一名聾啞女遊客在該區域拍照打卡，現場有多人在排隊。隨後，一名白人男指著手錶提醒她「拍照時間太久」，與該女子同行的男子隨即上前交涉，不料衝突逐步升級並出現肢體對抗。

事發地點為巴黎歌劇院標誌性大理石樓梯區域。（小紅書）

事發地點為巴黎歌劇院標誌性大理石樓梯區域。（小紅書）

影片中，該女子還用手機搜索出國旗的圖片，將屏幕轉向周圍人群，用手語比劃「中國最優秀，他們還欺負中國人。」此舉引起廣泛憤怒，不少網民認為女子「不應該拿國家名譽為自己的不當行為買單。」

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女子發文道歉稱「外國人插隊」 望歌劇院提供完整CCTV畫面

6月25日，該女子在小紅書發布長文道歉。（小紅書）

6月25日，該女子在小紅書發布長文，稱網絡傳播的影片只是一個片段而非完整經過。女子在文中解釋，她拍了兩三分鐘就結束，並沒有長時間佔用位置，「後來外國人突然插隊，雙方產生衝突，之後還出現了挑釁，和帶有侮辱性的肢體動作，在整個過程中，我老公沒有還手。」她稱，事發後，他們主動聯繫工作人員說明情況，還表示「如果巴黎歌劇院能提供完整的CCTV影片發出來，那就更好了。」

道歉難平網民怒火：「有夠丟臉」「讓海外中國人蒙羞」

不過，該道歉聲明並未平息網民怒火，有目擊者稱，女子一行人「拍了挺久，那個白人男人提醒了他們聽不到，就走上去提醒。那個戴墨鏡的男的突然發飆推人。」也有不少網民認同，白人男指手錶提醒，說明她拍照時間過長，而沒有插隊。

有目擊者稱，女子一行人「拍了挺久，那個白人男人提醒了 他們聽不到，就走上去提醒。那個戴墨鏡的男的突然發飆推人。」（小紅書）

對於秀出五星紅旗的行為，該女子表示，「這是我一時衝動下做出的不恰當舉動，我已經深刻反思，也刪除了相關內容，並在KS和IG平台進行了道歉（不過多名網民指出，IG並無發布道歉聲明）」。

女子表示，不認可將亮旗用於個人情緒表達或衝突場景，「國旗代表國家形象和尊嚴，不應該被捲入個人矛盾之中，這一點是我考慮不周，我接受大家對此的批評」。

6月25日，該女子在小紅書發布長文道歉。（小紅書）

有網民指出，女子在評論區的回覆並不誠懇，還直言「繼續罵，我直接拉黑了」。（小紅書）

但有網民指出，女子在評論區的回覆並不誠懇，還直言「繼續罵，我直接拉黑了」。網民炮轟「有夠丟臉，最後拿國旗意義是讓人家討厭中國人嗎」「丟臉丟到海外，外網全是罵聲，你讓海外中國人蒙羞了」「還好有亮旗，不然其他亞洲人可能要被誤會了」「不是真心反省啊，只是害怕會被網暴，而且也沒有跟白人道歉還去投訴」。

更有網民指出，這對夫妻不是第一次因為拍照太久被注意到，「上周在羅浮宮《蒙娜麗莎》畫前也遇到了這一男一女，在畫前反覆擺pose拍照，不顧周圍人等待很久，最後被工作人員請出去了。」但針對網民的指控，該女子並未再作出回應。

有網民指，這對聾啞夫妻是「慣犯」。（小紅書）