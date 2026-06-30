逃美富豪郭文貴涉詐騙投資者10億美元　在美被判囚30年

據美聯社報道，外逃美國的中國富商郭文貴因涉及巨額金融詐騙案，於當地時間6月29日被判處30年監禁，並沒收8.89億美元（約69億港元）的非法所得。



聯邦法官指出，該案導致全球1,000多名受害者損失數億美元。法官表示，郭文貴「拒絕對自己的行為承擔任何責任，反而令人難以置信地堅持自己的行為沒有造成任何損失，也沒有傷害任何人。」

2018年11月20日，郭文貴在紐約召開記者會。（路透社）

此前報道

郭文貴涉嫌詐騙10億美元（約78億港元）的案件，2024年7月16日在曼哈頓的聯邦法院被定罪，他在被控的12項刑事罪名中有9項成立，其中包括串謀敲詐勒索。

3月15日，郭文貴在紐約出庭，不准保釋。（Jane Rosenberg / 路透社）

聯邦檢察官表示，郭文貴被指在2018年至2023年期間犯案，透過向社群媒體上的追隨者保證，如果跟隨他參與一系列投資和加密貨幣計劃，將不會損失金錢，從而籌集了超過10億美元。郭宣稱，其中一些項目是將用於挑戰中國政府。

檢方指出，郭文貴將錢花在了奢侈品上，包括新澤西州的一座豪宅、一輛林寶堅尼（Lamborghini）、一輛布加迪（Bugatti）和一艘遊艇等。在結案陳詞時，檢察官曾播放了郭文貴推銷投資的影片，其中有幾段他戴着墨鏡站在遊艇甲板。

郭文貴2015年流亡到美國，不斷在網上稱要「爆料」。（資料圖片）

檢察官Juliana Murray向陪審團表示，郭文貴以那些相信他的軟弱追隨者為目標。在持續7周的審判中，郭文貴堅持不認罪。

郭文貴是誰？

郭文貴出生於山東聊城，曾是中國富商，2014年9月因在內地涉嫌行賄詐騙被通緝，逃往加拿大，2017年再因行賄、挪用公款等多項罪名被列入紅色通緝令，逃亡至美國尋求政治庇護。流亡美國的郭文貴，積極頻繁的在美國媒體和社交平台活動，憑藉批評中國政府以及領導人，獲得美國右翼勢力的關注重視。

2017年10月10日，美國白宮前智囊班農（左）在紐約與郭文貴會面。（圖源：Twitter KwokMiles）

2018年開始，郭文貴為自己宣傳固粉引流的同時，逐步誘導粉絲投資。後面陸續推出社區共建計劃「喜馬拉雅農場聯盟」、高端會員計劃G CLUBS和加密貨幣平台「喜馬拉雅交易所」等項目計劃向粉絲集資，斂財超10億美元。

郭文貴於2023年3月被捕，之後一直被關押。