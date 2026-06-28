美斯連續7仗入球再創新紀錄　阿根廷主帥指佛得角難纏︱世界盃

世界盃2026分組賽最後一輪，阿根廷對約旦一仗由於賽前一隊篤定首名出線，一隊已經出局，變成無關痛癢一戰。阿根廷主帥史卡朗尼賽前已講到明今場美斯會先列後備，下半場才會上陣，不過當這位當代球王60分鐘出場，還是令全場觀眾興奮起來。

他後備上陣攻入一球，不止連續3場分組賽有波入，在今屆累積增至6球繼續領先射手榜，而且還再次創下一項新紀錄。



世界盃2026︱美斯的百步穿楊神技，今次全靠隊友幫忙誤導對手。（路透社）

美斯60分鐘後備出場 隊友幫助下罰球建功再創新紀錄

美斯在今屆世界盃分組賽首仗對阿爾及利亞大演帽子戲法，繼而對奧地利再入兩球，今場在史卡朗尼「事先張揚」下先列後備，下半場戰至60分鐘才入場。當時今場正選陣容有9個調動的阿根廷正領前2：1，80分鐘阿根廷在前場博得罰球，再次成為美斯的表演時間，不過今次這顆入球，實在要多謝隊友的幫忙。

實時看直播畫面，美斯今次主射的罰球本身射得麻麻，以他的水平，力度、角度均只屬一般，難以理解約旦門將為何會「撲錯位」。到慢鏡重播，細看下才發現當美斯主射時，阿根廷做反人牆的奧達文迪醒目彎低身、誤導約旦所排的人牆跳起，對手門將因而被騙到左方，正因如此，就算美斯的射門稍欠角度，由於門將已經失位，皮球依然能夠入網。

世界盃2026︱美斯這個入球，奧達美迪（左）功勞很大。（路透社）

今屆已累積6球射手榜繼續領放 史卡朗尼讚到「詞窮」

這球是美斯今屆攻入的第6球，他不單將歷史射手榜紀錄改寫至19球，而且亦是在決賽周連續7場取得入球，超越與法國名將方亭（Just Fontaine）、巴西名宿查仙奴（Jairzinho）共同保持的紀錄。他在2022世界盃16強、8強、4強到決賽均有入球，延續到今屆3場分組賽，創下新紀錄。事實上，上屆阿根廷封王之路的7場比賽，美斯在當中6場均有入球，唯獨在最後一輪分組賽對波蘭「斷纜」。

美斯今屆腳風大順，連能言擅道的教練史卡朗尼也自認詞窮，想不出新的方法來讚揚美斯，「當人們問起，我實在有點不安，不知應說什麼才好。今天他可以踢足90分鐘，我們並沒有低估我們的對手，但美斯希望他的隊友有機會落場，並為前面的比賽保留體力。」

美斯還有哪些世界盃紀錄，可望在今屆打破？

美斯尚待刷新的五大紀錄

世界盃2026︱關於美斯的表現，史卡朗尼聲言已讚到「詞窮」。（路透社）

阿根廷衛冕之路平順 史卡朗尼不敢看輕32強對手佛得角

史卡朗尼說，「美斯不太在乎人們在談論的數字，而我現在想到的就只有：我很驚喜。」美斯的入球助阿根廷3：1擊敗約旦，以3連勝姿態晉級淘汰賽。由於原本有望在8強遇上的葡萄牙在K組只能以次名出線，轉到上線，因此阿根廷的走線相當順暢，4強前都不會遇上傳統強隊，衛冕之路看來甚為平坦。

阿根廷在32強的對手為今屆「神奇球隊」佛得角，史卡朗尼不感驚訝，「他們是支好球隊，令他們的3個分組賽隊手均陷入苦戰。西班牙未能擊敗他們，烏拉圭亦不能，他們是支速度型球隊，比賽踢得很好亦具質素，我可以向你保證，他們同樣會令我們踢得很辛苦。」

世界盃2026｜32強淘汰賽晉級形勢

世界盃2026｜32強淘汰賽晉級形勢。（01美術製圖）

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