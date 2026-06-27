世界盃｜佛得角成史上人口最少晉級國　禾仙夏：小島國大夢想

首次征戰世界盃的非洲島國佛得角創造歷史，在H組最後一輪分組賽以0：0守和沙特阿拉伯，成為歷屆世界盃淘汰賽階段人口最少的國家，40歲功臣門將禾仙夏（Vozinha）屢救險球，他賽後說，佛得角在世界盃並非志在參與，「小島國、大夢想」，球隊上下一直以爭勝為目標。



佛得角成功出線淘汰賽。（路透社）

佛得角人口僅52.5萬，成為世界盃史上晉級淘汰賽人口最少的國家，同時也是自2010年斯洛伐克以來，首支首度參賽即出線淘汰賽的球隊。他們在H組先以0：0賽和奪冠熱門西班牙，再以2：2守和兩屆冠軍烏拉圭，最後一仗悶和沙特阿拉伯，3戰得3分以次名出線，將與力爭衛冕的阿根廷爭入16強，意味着球迷有機會一看美斯大戰禾仙夏的畫面。

（路透社）

球隊晉級的最大功臣，非40歲門將禾辛夏莫屬，他在對陣沙特的上半場補時階段、第66分鐘及第92分鐘三度撲出對手必入球，力保不失，面對外界的低估，禾辛夏感觸地吐露心聲：「也許很多人認為佛得角球員不夠優秀。但我們來到這裡就是要證明我們擁有很高的水平，我們是來競爭的，我們的球員有能力在頂級賽事中勝任任何位置。」

主教練布比斯達（Bubista）披著國旗，對球隊的成就感到自豪。（Getty Images）

佛得角晉級的最大功臣，非40歲門將禾辛夏莫屬，他對沙特時三度撲出對手必入球，力保不失，他豪言：「我們是小球隊，但擁有大夢想！我們是鬥士！」他續說：「也許很多人認為佛得角球員不夠優秀，但我們來到這裏，就是要證明我們擁有很高的實力，我們是來競爭的，我們的球員有能力在頂級賽事中勝任任何位置。」