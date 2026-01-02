東風-5C成核威懾王牌　軍事專家：打擊範圍覆蓋全球

2025離去之際，央視新聞在周五（2日）報道中回顧了年度記憶中有關「重器閃耀時」最直觀、最震撼的篇章。在九三閱兵中，解放軍陸海空基三位一體戰略核力量首次集中展示，其中，東風-5C成為核威懾王牌，其打擊範圍覆蓋全球，可全時戒備、有效威懾，以武止戈、砥定乾坤。



九三閱兵中，驚雷-1空基遠程導彈、巨浪-3潛射洲際導彈，東風-61陸基洲際導彈，東風-31新型陸基洲際導彈，首次集中展示解放軍陸海空基三位一體戰略核力量，是維護國家主權，捍衛民族尊嚴的戰略「王牌」。

軍事專家邵永靈對央視表示，彈道導彈因為發射方式、作戰用途、技術要求不同，所以其彈頭外觀就會存在很大差異。其中，驚雷-1是空射核導彈，掛載在轟炸機上，採用雙錐體彈頭，有利於減少導彈飛行時面臨的空氣阻力，提高導彈射程。

軍事專家邵永靈接受央視訪問。

巨浪-3是潛射彈道導彈，水下發射水的密度大約是空氣的800倍，彈頭採用鈍形設計，可以提升水下運動的穩定性，減少水下阻力，避免水波和風浪阻力對彈頭造成前進中的偏離影響。另外潛艇內部的空間非常有限，導彈的長度必須嚴格控制，鈍頭設計可以縮短導彈尖頭部分的長度，更緊湊地適配潛艇發射管，同時不影響戰鬥部的有效載荷。

而東風-61和東風-31BJ則是陸基洲際導彈，有射程遠，體積大的特點。導彈絕大部分時間是在空氣稀薄，甚至是真空狀態的大氣層外飛行，沒有潛射或者是空射導彈面臨的種種制約。內部的載荷空間更大，有利於提高導彈威力，也可以搭載更多的突防手段，比如假彈頭、誘餌等等。

至於東風-5C液體洲際戰略核導彈打擊範圍覆蓋全球，成為核威懾王牌。邵永靈介紹，東風-5C是一款液體燃料洲際彈道導彈，在閱兵式上使用了三輛車拖運，採用了圓錐體的尖彈頭。

洲際導彈射程想要覆蓋全球，理論上需要2萬公里，實際上並不會從赤道的一個點打到對應的另外一個點。現時，洲際導彈會採用北極彈道這種「抄近路」的方式，對於洲際導彈的生存和突防來說是不利的。固體燃料能量密度低，尤其是採用車載機動發射的導彈，重量和體積會受到嚴格限制，而液體燃料最大的特點就是推力大，導彈可以射程更遠，戰鬥部可以更大。因此，儘管有了多款固體燃料洲際導彈，但是東風-5家族依舊歷久彌新，不斷發展。