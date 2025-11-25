16人深圳古驛道徒步遇險　斷水斷糧一度失聯　警方出動無人機救援

11月22日，有登山者報警求助稱，她們一行16人在深圳徒步時不慎迷路，斷水斷糧，同行包括7名兒童，後來更一度集體失聯。警方接報後立即上山尋人，並派出無人機協助，幸最終在雙宮嶺登山口方向尋回16人。



《南方都市報》報道，11月22日傍晚約5時半，報警人周女士向深圳市公安局深汕特別合作區分局求助，稱他們一行16人在深汕古驛道東都嶺段徒步時迷路，其中有7名兒童，已經沒有食物和水。

赤石派出所副所長林舜華帶領20名警力趕往現場救援。他介紹，警員到達報警人所說的古驛道的位置，發現附近比較空曠，再往山上就山高林密。由於他們不熟路況，因此與分局指揮部門保持密切聯絡的同時，由護林員帶路進山搜尋。

警員不熟路況，由護林員帶路進山搜尋。（南方都市報）

警方利用無人機協助尋人。（南方都市報）

護林員為警員指路尋人。（南方都市報）

當警方嘗試回撥周女士電話，進一步確認具體位置時，卻發現她的手機信號微弱，無法取得聯繫。利用無人機的協助，警員在登山口發現5輛汽車，隨即逐個撥打車頭放置的挪車電話，但依然打不通，「我們就更加判定這些車就是周女士一行人開過來的，他們在山上沒訊號才打不通電話」。

警方加緊利用無人機熱成像功能搜索，在上山尋人期間，警員收到周女士一行人的來電，得悉她們還在山上，離出口方向還有約兩公里。警員輾轉添加到其中一名迷路人員的微信，憑着幾條語音和護林員的指路，約定全員往較近的雙宮嶺出口方向行進。

晚上7時20分許，警方最終在雙宮嶺登山口方向尋回16名迷失人員，並安全帶引他們抵達雙宮嶺登山口。

警員在雙宮嶺登山口方向尋回16名迷路的登山客。（南方都市報）

警員帶16名登山客安全下山。（南方都市報）

警方尋回16名登山客。（南方都市報）

據介紹，當天上午10時許，6個家庭共16人駕車前往深汕東都嶺古驛道遊玩。因此前受颱風影響，本就植被茂密的古驛道，樹木倒伏攔住部分岔路口，加上近期人跡較少，道路雜草叢生，一行人在岔路口迷路。天色漸黑，他們擔心發生意外，遂報警求助。

周女士稱，事後在村民的口中得悉，當日的徒步路線會有大蟒蛇、毒蛇、野豬、山羊等動物出沒，「我們在山上也確實看到了很多動物糞便，聽完驚出我一身冷汗，萬幸我們都沒遇到，安全到家」。