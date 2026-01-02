圍台軍演｜一場沒有開火的對峙與被馴化的危機感

一場沒有開火的台海對峙，往往比真正的戰火更能改變現實。因為它不以爆炸聲為分界，而是以時間、節奏與語言，悄然重塑秩序。



今年1月1日上午，賴清德在台北發表元旦談話，延續民進黨政府一貫的敘事框架，強調兩岸和平重要性、突出台灣民主價值，以及吹捧來自美國、日本、歐盟等「理念相近國家」的支持。這套語言發展已然熟悉且穩定，目的在於向台灣內部社會傳遞秩序仍在掌控之中，同時向外界宣示台灣仍是現行國際體系的一部分。

而就在幾天前，解放軍東部戰區於去年12月30日至31日舉行代號為「正義使命-2025」的軍事演習，期間縱有針對外部干預的點名，但無須過多的政治口號與價值宣示，只有航線、編組、實兵畫面與行動節奏。這已是自2022年以來，解放軍第七次針對台灣進行大規模的「圍台」演訓，業從「突發事件」逐漸演變為「年例節奏」。

這兩件事，基本發生在同一個時間軸上，卻屬於兩套完全不同的語言系統。台灣一方依舊是政治語言，核心在於「宣示維持秩序」，而北京方面則是軍事語言，目標是「演練重塑秩序」。當兩種語言長期並行卻不再對話，台海情勢的本質已然翻篇。（延伸閱讀：圍台軍演｜「正義使命」不只是演習 北京用軍力定義台海現實）

相對賴清德在元旦談話強調的國際支持，缺乏新的承諾，而是對既有立場的重申，目的不在於改變無法改變的外部行為，而在於竭力穩定內部認知。可以說，在賴清德的施政邏輯底下，秩序是透過不斷被說出口而存在。

但北京方面魚貫而出的軍事語言恰恰相反——不需要被說服，只需要被確認執行。如見一次又一次的圍台演習，不是為了製造新聞，而是為了讓這類特定行動「成為常態」。當軍機、軍艦、無人機的活動頻率被制度化，所謂的「現狀」便不再是政治宣稱的結果，而是行動累積的產物。

從這個角度看，這場沒有開火的對峙，已經在改變三件事情。

首先，兩造對事態反應的差異，改變了對時間的主導權。台北方面仍以年度、節點與談話來標記政治節奏，北京則透過演訓頻率與戰備常態，重新定義「時間感」。前者是敘事時間，後者是操作時間，他日當操作時間逐漸壓過敘事時間，政治語言的效力自然會被稀釋。（延伸閱讀：強大軍演作為習近平新年賀詞的「背景板」 信號清晰）

近年圍台軍演範圍。（01製圖）

第二，解放軍演常態化改變了對風險的感知方式。對台灣社會而言，年例化的軍演反而產生一種「被馴化的危機感」。這完全可以預期與想像，當危險不再是突如其來的異常狀態，而是可以被預期、被討論、被媒體流程化處理的背景噪音，不啻也讓台灣投機的政客更敢於高調宣示各種乖張言論，因為風險已在心理層面一再折舊。

第三，固化的對台軍事施壓，改變了外部力量的計算方式。對兩岸之外的第三方而言，一個長期處於「未開火但持續對峙」狀態的台海，就是一個需要管理的風險區，而非必須立即介入的危機點。而這也正是理解美國角色的關鍵所在。

東部戰區發布軍事演習主題海報《正義之盾 破限除妄》

就基礎經驗理解，台灣只要談到台海安全，終究要看向華盛頓，然而在這一輪解放軍年末演習與賴清德元旦談話之間，美國的反應顯得相對克制，甚至可以說是刻意降溫。美國總統特朗普並未發出強烈警告或高調表態，國務院的回應也多半維持在「關切、呼籲克制」的標準措辭。細究這種沉默與曖昧，並非一時的忽視或輕視，而是特朗普式外交邏輯的自然結果。

在特朗普的世界觀裡，只要兩岸情勢尚未失控，只要對美國本身的直接成本仍可控，台海的「緊繃但不爆裂」，反而是一種可接受的狀態。換言之，當特朗普不擔心時，台灣才需要擔心的時候——當外部大國開始把台海視為「長期風險管理問題」，而非「必須避免的突發危機」，台灣在談判桌上的籌碼，實際上就是處在等待重新定價的空窗階段。

2025年10月30日，韓國釜山，美國總統特朗普（Donald Trump，左）在金海國際機場與國家主席習近平（右）舉行雙邊會晤時握手。（Reuters）

總的來說，這一場沒有開火的對峙，最深層的改變，不在於軍事部署本身，而在於各方對「未來是否一定要改變」的心理預期。當「改變」被視為遲早會發生、要發生，差別就只是時間與方式的問題，所謂維持現狀，本身就已經是一種過渡狀態。

是以，賴清德元旦談話可以繼續重申秩序，解放軍的軍事演練也會持續推進既有節奏。在這兩套語言並行的現實中，真正的問題已不再是誰先開火，而是誰在定義什麼叫做「還沒發生」，而這或許才是這場未開火的對峙帶來的最大改變。