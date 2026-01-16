解放軍演練｢斬首｣行動　央視披露畫面　專家：出手定拿下賴清德

解放軍特戰分隊實戰演練「斬首」行動，夜間在無人機全程監控定位的協助下，整個過程僅用時不到2分鐘，央視周四（1月15日）首次公開相關畫面。



解放軍實戰演練斬首行動畫面。（央視）

隊員使用軍用弩無聲清除外圍崗哨。（央視）

央視《軍武零距離》欄目公開演練畫面顯示，三架具有夜視功能的無人機在夜間前進，特戰分隊借助無人機全程監控定位目標，進入射程後，隊員使用軍用弩無聲清除外圍崗哨。空中火力支援投彈引發爆炸後，隊員快速突進建築物內，最終僅用時不到2分鐘便完成清剿任務，「擊斃」4名「暴恐分子」。

報道稱，特戰分隊常常要處置急難險重且對精度要求極高的任務。包括建築物內部的清剿、特定人物的解救行動，都是對單兵質素與分隊執行力的檢驗，同時也是對分隊任務規劃的考驗。

而演練中出現的「無聲裝備」軍用弩，是為避免驚動目標，結合夜視儀、熱成像等技術強化隱蔽性。即便今次「斬首」行動針對的是「暴恐分子」，不過有分析指出，此類能力已納入對「台獨」勢力的立體威懾框架，形成「低成本、高效益」的精準清除體系。

僅用時不到2分鐘便完成清剿任務，「擊斃」4名「暴恐分子」。（央視）

空中火力支援投彈引發爆炸後，隊員快速突進建築物內。（央視）

央視《看台海》欄目同日訪問上海對外經貿大學副教授胡勇，他表示，「解放軍早就已經有了針對『台獨』首腦人物的『斬首』行動預案，一旦決定出手，解放軍是一定有把握會拿下賴清德的。而且一旦控制住賴清德之後，解放軍也一定會有一些後續的方案，不給美軍特種部隊以『營救』的機會。」

此外，解放軍東部戰區上月底圍繞台島周邊進行「正義使命-2025」軍演 ，內地軍事戰略專家、國防大學張弛表示，「斬首」是演習的關鍵詞之一，演習對「台獨」分裂勢力頭目的重要形象目標進行了模擬打擊，這就意味解放軍具備了強大的能力，隨時對「台獨」首惡分子精準制裁。