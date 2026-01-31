解放軍南部戰區黃岩島海空域組織戰備警巡　轟6K越菲軍演區域

新華社報道，1月31日，中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力位中國黃岩島領海領空及周邊海空域開展戰備警巡。報道強調，黃岩島是中國固有領土。



報道指出，1月份以來，戰區部隊海空兵力持續加強黃岩島領海周邊海空域巡邏警戒，堅決回擊域內個別國家侵權挑釁行徑，堅決捍衛國家主權安全，堅定維護南海地區和平穩定。

圖為2025年7月3日，解放軍南部戰區發布畫面，顯示海空兵力在黃岩島領海領空及周邊區域，開展戰備警巡。（解放軍南部戰區短片截圖）

報道顯示，54A型導彈護衞艦衡水號、導彈護衞艦大理號等軍艦，在黃岩島附近海域巡航，多架軍機在上空飛行。示意圖顯示，轟6K在黃岩島上空的巡航路線，穿越菲律賓近日劃設軍事演習區。

轟-6k在黃岩島戰備警巡示意圖。（微博＠玉淵潭天）

據此前報道，1月30日，中國海警局舉行海警法頒布實施五周年海上執法專題訪談。據介紹，五年來，中國海警累計動用艦艇55萬艘次，2025年釣魚島巡航天數達357天。中國海警依法開展常態化執法巡查，黃岩島生態保護成效顯著。

2021年2月1日《中華人民共和國海警法》正式頒布實施。中國海警局局長張建明在訪談中表示，中國海警堅決貫徹落實黨中央決策部署，堅持因情施策、依法依規防範和規制有關國家侵權挑釁，有力震懾「台獨」分裂行徑，堅決捍衛國家領土主權和海洋權益。