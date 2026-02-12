去年解放軍演發射遠程火箭彈　陸委會：企達「以陸制海」封鎖效果

台灣大陸委員會2月11日發布2025年第四季「中國大陸情勢報告」摘要指出，解放軍於去年12月底對台發動「正義使命-2025」演習，突出「內線封控、外線拒止」兩線聯動演練，並企圖以遠程箱式火箭彈達到低成本的「以陸制海」封鎖效果。



台媒《聯合報》報道，根據陸委會報告，在去年軍演期間，解放軍向台灣北部及西南海域發射27枚多管火箭，彈著點散落於台灣24浬鄰接區周邊。報告在「軍事動態及區域安全」章節中指出，此舉顯示解放軍軍事行動已將封鎖與拒止能力納入演訓重點。

近年圍台軍演範圍。（01製圖）

報告同時提到，美國去年「中國軍力報告」指出，解放軍已將2027年建軍百年目標與發展戰略決勝、戰略制衡、戰略懾控三大戰略能力相連結，並構建武力攻台、威懾及拒止美國介入等三大基礎要件。

在對台工作方面，報告指出，北京持續對台進行法律戰。例如，國台辦將台灣內政部長及教育部長列為「台獨頑固份子」，山東省威海市公安局亦針對台灣民眾發布「懸賞通告」，徵集走私違法犯罪線索。

2024年6月21日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部在國台辦連袂發布《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，自發布之日起施行。（網絡圖片）

報告並指出，北京持續推動政黨及地方層級交流，包括舉辦「國共兩黨智庫論壇」及去年第16屆「雙城論壇」於上海舉行。不過，雙城論壇結束後，北京旋即對台發動「正義使命-2025」軍演，並稱此為對台獨及外部勢力的懲戒，顯示對台操作「軟硬兩手策略」。

此外，在兩岸經濟交流層面，報告指出，去年中國大陸經濟成長率為5%，但成長動能分化明顯。房市蕭條加劇，外人直接投資持續放緩，去年1至11月FDI年減7.5%。報告形容通縮陰霾未散，經濟與金融風險上升。

在兩岸經貿方面，台灣對大陸投資持續縮減，去年赴陸直接投資金額年減59%，核准陸資來台投資金額年減65.4%。