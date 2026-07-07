央視紀錄片《布達拉宮》開播　闡明中央擁西藏政教事務決定性權威

央視近期播出的歷史文化紀錄片《布達拉宮》，以世界文化遺產布達拉宮為敘事載體，首次完整、系統地呈現了藏傳佛教中國化的全歷史進程，並以史料與考證深度展現了歷代中央政府對活佛轉世等宗教事務依法管理的制度傳承，闡明了中央政府在西藏政教事務中不可動搖的決定性權威。



央視歷史文化紀錄片《布達拉宮》。（西藏衛視）

央視歷史文化紀錄片《布達拉宮》。（紀錄中國）

紀錄片《布達拉宮》共7集，全篇以世界文化遺產布達拉宮為敘事載體，完整呈現藏傳佛教中國化發展全過程：唐代漢傳佛教入藏奠定基礎，元代朝廷統管全國佛教事務，明代分封法王規範教派秩序，清代依靠金瓶掣籤、駐藏大臣制度實現宗教事務法治化管理，新時代持續推進宗教中國化，清晰展現歷代中央政府依規管理藏傳佛教的制度傳承。

央視歷史文化紀錄片《布達拉宮》。（紀錄中國）

央視歷史文化紀錄片《布達拉宮》。（紀錄中國）

央視歷史文化紀錄片《布達拉宮》。（紀錄中國）

紀錄片講述了活佛轉世的歷史定制與宗教儀軌。從金瓶掣籤制度的確立到歷代中央政府對活佛轉世事務的管理，紀錄片以紮實的史料和嚴謹的考證，闡明了中央政府在西藏政教事務中的決定性權威。

《布達拉宮》由央視和西藏廣播電視台打造。該片6月23日至29日在央視中文國際頻道（CCTV-4）首播、6月29日至7月5日在央視紀錄頻道（CCTV-9）播出。CGTN英語頻道於7月3日至7月9日播出英文版。