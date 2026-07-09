內地去年畢業碩士生人數首破100萬　學歷貶值求職難　有人送外賣

中國教育部日前發佈《2025年全國教育事業發展統計公報》，數據顯示，2025年全國共招收研究生143.85萬人（含博士生20.16萬人、碩士生123.68萬人）；而畢業研究生人數高達116.65萬人，其中博士生11.29萬人，碩士生105.36萬人。中國年畢業碩士生人數首次突破100萬。



然而，在這項高等教育亮麗成績單背後，背後卻隱藏不少碩士畢業生就業難的現實，一些「雙非」（非985、非211名校）碩士、頂尖名校生因找不到合適的工作，在巨大的現實落差中憂心忡忡，甚至有碩士畢業生臨時去當外賣員。



中國畢業研究生人數首次超過100萬人。（新華社）

北京一場綫下招聘會，不少學生大排長龍。（鳳凰網）

「本碩雙非」的卑微：面試場上永遠的學歷墊底

7月6日，中國教育部發佈《2025年全國教育事業發展統計公報》，2025年全國共招收研究生143.85萬人，其中博士生20.16萬人，碩士生123.68萬人。畢業研究生116.65萬人，其中博士生11.29萬人，碩士生105.36萬人。中國畢業研究生人數首次超過100萬人。

據過往《鳳凰網》報道，不少年輕人試過通過高等學歷獲取更好的就業機會，但如今經濟環境生變，甚至一些名校碩士生也求職困難。

北京一所「雙非」院校的會計碩士劉燦（化名）發現，自己的學歷在求職市場上幾乎一文不值。今年春招期間，劉燦在北京一場國企招聘會上投遞簡歷。但負責招聘的人員僅看了一眼便說：「不好意思，我們只要雙一流院校畢業生。」這樣打擊，自3月春招以來，她已遭遇了四、五次。

在雲集了8所985、26所211名校的北京，雙非碩士在求職鏈的最底端。劉燦在一場「碩博專場招聘會」上，看到有提供「優化簡歷」攤位，但排在前面學生全都是985、211院校畢業的碩士且都有過大廠實習經歷。

在一次面試簽到時，她注意到簽到表其他20多人至少都是211院校的碩士。劉燦以為985、211的名校生求職一定能順風順水，但現實的殘酷，連名校生也未能倖免。

一場招聘會上聚集不少名校畢業生。（新京報網）

頂尖211王牌專業：一場考試200人爭4職位

畢業於211名校中國傳媒大學新聞系的王越，其就讀的原本是學校的「王牌專業」，讀研期間也在幾家知名媒體實習過。

他曾經參加北京某事業編制記者崗位的招聘筆試，該崗位僅招4人，規定新聞和社會學等專業的碩士報考且能適應夜班。然而考試當天，現場竟來了200多名考生。一進考場，王越就看到有考生穿着印有「清華大學」字樣的衣服，現場也有不少985名校生。

「你會發現自己很普通，你有的大家都有。」最終王越落榜。

另外在一次省級廣電的在線群面中，王越同組面試者均來自清華、人大及海外名校，這場面試他一樣失敗了；之後在央視總台的招聘中，他甚至連簡歷初篩都未能通過，身邊收到面試通知的，全是「本碩皆名校」的學霸，「就業市場上，好像永遠有招不完的碩士。」

雖然頂着中國傳媒大學新聞系的光環，但王越投遞了無數簡歷，參加了十多場考試，仍未獲得一份正式錄用通知。

綫下招聘會。（人民網）

用人單位的：雙非首輪淘汰 崗位不變門檻暴漲

「就業市場上的碩士遍地都是」，這不僅是畢業生的哀鳴，也是用人單位的真實感受。

在北京一家世界五百強房地產集團任職的安昕指出，他供職的公司管培生崗位限定碩士應聘。在第一輪面試中，公司便推行了殘酷的硬性篩選：所有「雙非」碩士以及本科第一學歷不出眾的人，全部直接淘汰。

進入第二輪面試的候選人，基本本碩學歷都極為拔尖。在一場8人面試中，所有人均具備互聯網大廠的實習背景。在名額有限的情況下，安昕只能「優中選優」，最終推薦進入終審的兩人，分別來自中國人民大學和美國紐約大學。安昕坦言，每次面試他問及這些高學歷年輕人「遇到最大的挫折是什麼」時，得到的答案幾乎都是「今年的求職」。

學歷門檻的水漲船高，在基層崗位同樣明顯。2018年，李潔入職京東公司的市場營銷部，當時她周圍是本科生，但到了2020年，新來的實習生已清一色是名校碩士。諷刺的是，實習生的工作內容並無改變，依舊是負責填報素材等基礎雜活，只是由於應聘人數過多，實習機會很難落到本科生手中。

有碩士畢業生因找不到合適工作選擇送外賣。（小紅書截圖）

據《澎湃新聞》報道，教育部數據顯示，從1999年到2002年間，中國碩士研究生每年的擴招幅度都保持在20%以上。近十幾年，碩士招生增長在2009年、2018年和2020年出現峰值。2020年，國內研究生擴招人數突破百萬，比十年前翻了一番。

碩士研究生人數暴漲，但相對應的就業市場上崗位緊縮，高學歷者數量增加，有限職位的爭搶就更激烈了。甚至不少碩士畢業生「脫去孔乙己的長衫」，從事外賣員等藍領工作。在小紅書平台上，可以看到有瘦弱的女生碩士畢業生去當外賣騎手，她的現狀就像她說的「在這個學歷飛速貶值的時代，讀一個碩士並不會讓你成為人上人」。

當高學歷無法兌換相應體面的工作，一種「被學習背叛」的幻滅感在網上蔓延。在內地網絡論壇豆瓣上，一個名為「後悔讀研組」的群組聚集了9574名成員。不少人反思，讀研兩、三年，不僅課程未能帶來實質提升，反而錯過了當初本科畢業時的工作機會。