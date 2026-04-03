117名中國留學生被爆偽造學歷入讀韓國湖南大學　校方被調查

近日，韓國光州湖南大學爆出大規模學歷造假醜聞，117名中國學生被指控利用偽造的美國大學學歷，插班入學。韓國法務部於今年1月展開調查，其中，112人於2025年12月已返回中國，另有5名涉案學生的簽證被註銷，並被強制遣返。



偽造學歷插班入讀 韓法務部調查

韓國光州湖南大學官网。

綜合韓媒《韓聯社》《朝鮮日報》等報道，涉案的117名中國留學生均已在中國高中畢業。2025年3月，他們以短期語言簽證（D-4）赴韓，入讀湖南大學附屬學院進修韓語。同年8月，他們向出入境部門提交「美國大學學士學位」證書，申請將身份變更為學生簽證（D-2），並插班入讀湖南大學。

報道指出，留學生持有海外大學學位插班湖南大學並參加國際交流項目，一至兩年即可獲得畢業證。但韓國出入局查證，這批學生提交學位的美國大學已於2000年代中後期取消辦學資格，此外，他們提交的「海牙認證」文件疑似遭偽造。

韓國光州湖南大學大門。（韓國華南大學中國辦事處）

涉案學生遭遣返 校方回應：毫不知情

法務部認為，從規模來看，此事並非單純的行政過失。今年1月，法務部對湖南大學校本部及國際交流處進行扣押搜查。另據悉，這批學生中大多數已於2025年12月返回中國。當局亦發現了另5名涉案的中國留學生，取消他們的簽證，並採取強制出境措施。

韓國光州湖南大學大門。（資料圖）

湖南大學方面表示「對這批中國留學生提交假學歷一事毫不知情」，還解釋稱，校方僅是彙整學生的文件並提交給主管機關，並無理由質疑文件的真偽。對於需接受出入境當局調查的學生在特定時間返回中國一事，校方補充表示，他們是因放假返回中國家中。目前，學校正在調查此事的具體情況。