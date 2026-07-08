給阿嬤的情書內地狂攬19億　外交部邀外國使節觀看：更好讀懂中國

內地今年票房黑馬《給阿嬤的情書》，不僅憑藉逆天口碑在內地狂攬超過19億票房，豆瓣評分高達9.3分；在香港、澳門、新加坡及馬來西亞上映後，亦引發熱潮。



7月6日，中國外交部邀請各國駐華外交使節、外交官等約150人共同觀看《給阿嬤的情書》，希望通過觀看這部電影，能夠進一步走進中國人民的心靈深處，更好地讀懂中國。



給阿嬤的情書內地票房超19億，豆瓣評分9.3分。

「外交部使團事務辦公室」微信公眾號日前發文表示，邀請來自印尼、泰國、埃及、阿聯酋、喀麥隆、塞爾維亞、愛爾蘭、秘魯、新西蘭等74個駐華使館、8個地區和國際組織的駐華使節夫婦和外交官共約150人共同觀看電影《給阿嬤的情書》。

外交部部長助理洪磊出席並致辭，中國國家電影局常務副局長毛羽等出席。洪磊表示，近代以來，大量中國人遠赴海外，在異國他鄉紮根打拼、守望相助。他們帶著勤勞善良、重情重義的品格，在異域謀生立業。

外交部部長助理洪磊出席。（外交部使團事務辦公室）

約150名駐華使節、外交官觀影。（外交部使團事務辦公室）

約150名駐華使節、外交官觀影。部分主創團隊亦出席此次觀影會，分享了電影創作歷程和希傳遞的情誼。（外交部使團事務辦公室）

洪磊介紹，《給阿嬤的情書》以華僑跨國家書為線索，講述了跨越時空、超越血緣的感人故事，展現了普通中國人的家國牽掛和內心真善美。希望大家通過觀看這部電影，進一步走進中國人民的心靈深處，更好地讀懂中國。

部份主創團隊亦出席此次觀影會，分享了電影創作歷程和傳遞的情誼。各國使節們表示這是一部感人至深的作品，通過觀影深刻感受到中國人民重信守義的精神品質，對這種高尚情操的深厚底蘊有了更深刻認識，願繼續促進中外人文交流。