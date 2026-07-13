逐字翻譯抄襲國外論文　人大博士生擬入職安徽大學　校方加緊覆核

中國人民大學博士研究生惠某某涉嫌「逐字翻譯」抄襲國外論文被撤稿後，擬入職安徽大學文學院教學科研崗。

7月13日，安徽大學通報，學校高度重視，正依規嚴肅覆核，如屬實將依規不予錄用。



2026年7月6日，安徽大學人事處網站發布《安徽大學2026年擬錄用人員名單公示》。該名單27名擬錄用人員中，來自中國人民大學比較文學與世界文學專業的博士研究生惠某某，擬錄用安徽大學文學院教學科研崗。

《澎湃新聞》報道，安徽大學公示入職文學院教學科研崗的惠某某，與稍早前被核心期刊《戲劇藝術》發布撤稿聲明提到存在學術不端的惠某某為同一人。

7月13日，安徽大學發布情況說明，該校2026年度教學科研崗位公開招聘依規公示期間，接到網上對於公示名單人員惠某某的問題舉報，對此學校高度重視，正依規嚴肅覆核，如屬實將依規不予錄用，並強調校方對師德師風問題始終保持零容忍態度。

7月13日，安徽大學發布情況說明。（安徽大學官網）

《戲劇藝術》編輯部在2026年6月第3期（總第251期）發布了一則《撤稿聲明》。聲明表示，本刊近期接到關於已發表論文《夏洛特·吉爾曼的性別—經濟關係理論與現代戲劇中的婦女問題》（作者：惠某某，發表時間：2025年第2期）學術不端的舉報。

經專業學術不端檢測、原文溯源比對及第三方專家獨立鑑定，確認該論文主體內容、論證框架及關鍵觀點表述是對Andrew Tolle碩士學位論文Charlotte Perkins Gilman: Naturalist Playwright （University of North Texas, May 2012）的逐字翻譯，且未在文中進行任何形式的引用標注，構成學術不端行為。

論文《夏洛特·吉爾曼的性別—經濟關係理論與現代戲劇中的婦女問題》發表在《戲劇藝術》2025年第2期。（微信公眾號＠戲劇藝術）

論文《夏洛特·吉爾曼的性別—經濟關係理論與現代戲劇中的婦女問題》。（微信公眾號＠戲劇藝術）

聲明表示，核查期間，涉事作者惠某某承認學術失範事實，表達誠懇歉意，並主動向本刊申請撤回該稿件。綜合考慮調查結論與作者態度，《戲劇藝術》正式撤銷《夏洛特·吉爾曼的性別—經濟關係理論與現代戲劇中的婦女問題》的發表資格，立即在相關學術數據庫平台撤稿標注該論文。

《戲劇藝術》編輯部在聲明中表示，本刊堅決維護學術出版公信力，對學術不端行為堅持零容忍態度，今後將持續完善稿件審核機制，採取更加嚴格的措施防範學術不端行為。

公開資料顯示，《戲劇藝術》，創刊於1978年，是全國中文核心期刊、中文社會科學引文索引（CSSCI）來源期刊、中國學術期刊綜合評價數據庫來源期刊、國家哲學社會科學學術期刊數據庫來源期刊。