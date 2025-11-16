中央美院學生抄襲後還獲一等獎學金？校方：已處理

周六（15日），中央美術學院城市設計學院公布了對一名學生涉嫌抄襲卻獲得一等獎學金的處理決定，確認該生的獎學金不予通過。



此前，四川美術學院的一名研究生指控中央美術學院的一名學生抄襲其作品，並指出該名學生還獲得了一等獎學金，認為此舉對其他學生不夠公平。

被抄襲的作品。（極目新聞）

被抄襲的學生告訴內媒，中央美院的這名學生共有兩幅作品涉嫌抄襲，其中一幅來自四川美院的作品，而另一幅則是該名學生自己的創作。

這位被抄襲的學生表示，對學校的處理結果表示認可，並不打算進一步追究此事。她此前反映的原因僅是希望對涉嫌抄襲的學生獲得獎學金有所改變，認為這對其他努力的學生不公。隨著學校取消了該學生的獎學金，她感到問題得到了公正的解決。她希望所有創作者能相互尊重，攜手進步。

學院通報。（中央美術學院城市設計學院）

城市設計學院在通報中指出，經過調查，該生在《設計思維與表達2》課程中完成的19幅作業中，有兩幅構圖確實未經作者許可，借用了他人的創作元素。經過批評教育後，該生已深刻認識到自己的錯誤。當前，學生獎學金評審正在公示階段，經審查，決定該生的獎學金不予通過。

學院對原創作者表示誠摯的歉意，感謝社會公眾和媒體對學院工作的監督，並請大家以包容的態度，給予當事學生改正的機會。學院將繼續虛心接受各界的監督，規範教育與教學管理，努力營造一個健康的育人環境。