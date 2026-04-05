名作家賈平凹之女被指抄襲挪用四人舊作　父20年前評語變個人成果

著名作家、茅盾文學獎得主賈平凹之女賈淺淺再次陷入輿論漩渦。近日，內地博主「抒情的森林」發帖指控，現任西北大學文學院副教授、陝西省青年文學協會副主席的賈淺淺，其於2014年發表的學術論文涉嫌系統性抄襲。舉報指，賈淺淺在文中將四位不同作者的獨創論述「移花接木」，甚至連其父親賈平凹20年前評論他人的語句，亦被其「張冠李戴」套用在自己論文中。目前，西北大學及相關部門尚未作出回應。



博主「抒情的森林」發布對比材料，指賈淺淺於2014年7月在《文藝爭鳴》發表的論文《文學視閾下賈平凹繪畫藝術研究》，涉嫌剽竊多名學者的核心觀點。

指控指出，賈淺淺將學者朱良志在2006年的著作觀點直接挪用，用以評價其父賈平凹的畫作「氣韻生動」。此外，文中對《唐僧取經》等畫作的具體意象描述，如「黑湧湧的」、「光頭老者」等詞句，與學者曾令存1997年的論文存在大面積重疊。文中關於「筆墨與空白」關係的論述，亦與畫家季酉辰2010年的文章高度相似，僅有個別詞組順序微調。

此外賈淺淺文章開篇對中國繪畫的「三階段論」框架，被指與作家韓羽2008年發表在《美文》雜誌的文章一致。值得留意的是，該雜誌的創辦人兼主編正是其父賈平凹。

除了抄襲疑雲，該篇被賈淺淺列為「重要學術成果」的論文還被爆出低級文字錯誤。博主指出，文中將藝術史上著名的典故「米芾拜石」（北宋書法家米芾）誤寫為「米蒂拜石」，並將常用引語「常言道」誤寫成「常言到」。

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不僅如此，賈淺淺另一篇代表作《生命的言說與意義——試論賈平凹的書法創作》亦被質疑。博主對比發現，該文部份內容與賈平凹1994年評論書法家馬治權的舊文高度雷同。這份20年前由父親撰寫的評語，竟在20年後被女兒「轉手」發表在自己名下，引發外界對其學術嚴謹性的質疑。

校方及協會集體緘默 教育部曾明令打擊學術不端

根據教育部《高等學校預防與處理學術不端行為辦法》，剽竊、抄襲、侵占或篡改他人學術成果均屬嚴重違規。

針對上述指控，內地傳媒曾多次嘗試聯絡陝西省青年文學協會、西北大學宣傳部及文學院院長辦公室等多個部門，惟電話均無人接聽。截至目前，賈淺淺本人及其所在單位均保持沉默，未有就抄襲指控作出任何澄清。賈平凹作為當代文壇巨匠，曾獲茅盾文學獎及多項國際榮譽。賈淺淺此前曾因「屎尿詩」爭議引起社會廣泛討論。