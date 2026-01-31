內地整治學術不端　中介搞「無痕撤稿」生意　網民戲謔花錢撤論文

近日，內地官方大力整治學術不端行為，導致大量問題論文被撤稿，網上卻湧現出一批專門提供「無痕撤稿」服務的中介，聲稱能協助刪除論文並抹除所有撤稿痕跡。有網民戲謔調侃：「以前忙著花錢發論文，現在又忙著花錢撤論文。」這一現象引發學界與公眾對科研誠信的深刻反思。



據《澎湃新聞》1月29日報道，科技部於2025年11月會同有關部門部署開展「學術不端撤稿論文專項整治行動」，重點針對中國學者在自然科學領域國際期刊的撤稿論文，對涉嫌抄襲剽竊、虛構偽造數據或圖像、買賣論文、虛構同行評議專家及意見等嚴重失信行為，展開嚴肅調查處理，並記入科研誠信嚴重失信行為數據庫，實施失信懲戒。

在此背景下，論文撤稿需求激增，催生出一條隱秘的灰色產業鏈。在閒魚、淘寶、小紅書等平台搜尋「論文撤稿」「無痕刪稿」等關鍵詞，即可找到大量以「論文無痕刪除」為主營業務的中介帳號。他們宣稱能針對知網、萬方、維普、百度學術文庫等國內主流數據庫實現「無痕撤稿」，即直接下架或隱藏論文，不留任何撤稿標記或聲明，保障客戶隱私與安全。

搜尋「論文撤稿」「無痕刪稿」等關鍵詞，即可找到大量以「論文無痕刪除」為主營業務的中介帳號。（網上圖片）

多名中介透露，服務對象多為涉及代寫代發、已被舉報或擔心學術不端曝光的論文。價格因平台與難度而異：知網下架費用最高，從1000元至2萬元（人民幣．下同）不等（核心期刊常達1.5萬至2萬元），萬方、維普等平台則在500元至5000元之間，多平台套餐可享優惠。部分仲介聲稱機構運營8年以上，與各大數據庫有「內部渠道」關係，「都能搞定」，90%客戶僅要求刪除知網記錄，因工作單位多以此為評估依據。

然而，多數仲介坦言，「無痕撤稿」主要限於國內期刊，國際SCI論文難以完全無痕實現，僅能嘗試「留痕撤稿」（顯示撤稿標記），或視期刊編輯部配合而定。對於學位論文，需另行溝通，價格較高且成功率約70%，常需提供身份證明並匹配「影響較小」的撤稿理由。

黃岡師範學院外國語學院助教徐少雄長期研究撤稿現象，他將「無痕撤稿」定義為：學術期刊或數據庫在未發布正式撤稿聲明的情況下，直接從官網及各類文獻數據庫（如知網、萬方）徹底移除文獻的行為。他警告，此舉可能導致問題文獻繼續被後續研究誤用、誤導學術進展；同時掩蓋科研失信的真實規模與系統性問題，損害學術公平與公信力。國際學術界（如COPE指南）普遍禁止「無痕撤稿」，要求撤稿必須公開、留痕、附帶明確聲明。

專家指出，「無痕撤稿」不僅違背學術出版倫理，更可能構成二次造假或妨礙調查。隨著整治行動深入，相關平台與機構應強化規範，嚴禁越過期刊或培養單位直接受理個人撤稿申請。學界呼籲，從源頭改革評價體系，扭轉唯論文、重數量輕質量的傾向，真正營造風清氣正的科研環境。