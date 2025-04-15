中國法大博士生抄襲日語論文遭撤稿：部分直接日譯中　校方回應

內媒《南方都市報》報道，近日有網民舉報中國政法大學一名已畢業博士生與其導師共同發表的學術論文涉嫌抄襲日語論文，「甚至部分段落還直接日譯中」。校方回應稱，已第一時間成立調查組並啟動調查程序。



中國社會科學院大學法學博士後焦某某。（小紅書）

該名網友在社交媒體發帖稱，中國社會科學院大學法學博士後焦某某，在中國政法大學讀博期間發表論文涉嫌翻譯抄襲。該名舉報者表示：「除了現狀外，文章結構和核心觀點和日本的一篇論文如出一轍，甚至部分段落還直接日譯中。」

網民舉報截圖。（南方都市報）

4月14日晚，中國社會科學院大學表示，學校關注到互聯網上出現反映該校博士後焦某某在其他高校學習期間發表的學術論文涉嫌抄襲的信息。對此，學校高度重視，第一時間停止了焦某某在博士後流動站的一切工作，並按規定啟動調查處理程序。

4月15日，中國政法大學通報稱，近日，學校關注到網友發佈的相關信息，反映2023屆博士畢業生焦某某及其與導師徐某某共同發表的相關學術論文涉嫌抄襲。學校高度重視，已第一時間成立調查組並啟動調查程序。

涉事論文。（小紅書）

4月15日下午，《學習與探索》編輯部通過官方微信公眾號發布撤稿聲明：近日，有網民通過信件和留言等方式向本刊反映2023年第9期刊發的《自動駕駛汽車編程者的刑事責任——以「困難境況」刑事正當化為中心的分析》（作者：焦某某、徐某某）一文，涉嫌抄襲發表於日本《立命館法政論集》第18號（2020年）上的論文《完全自動運転車のプログラミングをめぐる刑法上の諸問題——いわゆるジレンマ狀況を中心に——》（作者：日原拓哉）。

《學習與探索》編輯部在聲明中表示：本刊對此情況高度重視，第一時間聯繫該文作者要求其作出詳細說明。同時，組織5名相關領域專家學者對該文進行認真核查，專家組成員一致確認該文章存在嚴重抄襲行為。本刊強烈譴責這種學術抄襲行為。焦某某、徐某某的行為嚴重損害了本刊聲譽，本刊將保留對其追究法律責任的權利。為維護本刊聲譽和學術誠信，對該文進行撤稿處理。