央視揭火箭回收中｢燒不壞｣的隔熱盾　1000℃灼燒後仍可徒手拿

《央視新聞》報道介紹，回收火箭難點包括不能燒壞的材料，而中國研發的隔熱材料，在歷經1000多攝氏度高溫燒透後，不僅沒有變形，且徒手就能直接拿起來。



可徒手拿起。（央視新聞）

7月10日，長征十號乙運載火箭在海南商業航天發射場發射升空，將衛星順利送入預定軌道，火箭一二級分離約6分鐘後，一子級垂直返回，在海上回收平台通過網系捕獲方式成功回收，發射及一子級回收任務取得圓滿成功，這也是全球首次實現運載火箭海上網系回收，標誌着中國在重複使用火箭技術領域取得歷史性突破。

長征十號乙一子級火箭海上網繫回收成功。（央視新聞）

中國工程院院士赫曉東表示，回收火箭的核心難點在於，要求不能夠燒壞，它回來以後又要重複飛，重複使用的難度遠遠超過一次性材料。當隔熱材料放進1000多攝氏度的爐子裏燒透後，拿出來竟然沒有發生變形，更讓人難以置信的是，徒手就能直接拿起來。

當隔熱材料放進1000多攝氏度的爐子裏燒透後，拿出來竟然沒有發生變形。（央視新聞）

可徒手拿起。（央視新聞）

「拿出來時，裏面的熱量不能持續傳出來，而邊角已經發黑了，就說明它的熱量散了，所以這個材料，隔熱性能非常好。」赫曉東院士表示，中國在隔熱材料方面已經是世界前列，達到世界第一梯隊。