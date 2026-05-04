中東戰事促｢棄油轉電｣　國產車4月出口大增　比亞迪13萬輛創新高

2月底爆發中東衝突後，霍爾木茲海峽運輸受阻，國際原油價格持續走高，多個海外市場對中國出口的新能源汽車需求呈爆發式增長。



5月1日中國多家車企發佈4月銷售數據，其中比亞迪、奇瑞汽車、吉利汽車三大品牌表現最突出。據各家車企官方數據，比亞迪4月出口達到13萬4542輛，同比增長70.9%，創下歷史新高；奇瑞4月出口達到17萬7573輛，同比增長102.4%，創下單月出口新紀錄；吉利出口達到8萬3186輛，同比增長245%。



2026北京國際車展成為全球汽車產業焦點。（新華社）

綜合21世紀經濟、商業周刊報道，中東戰爭打亂擾亂全球能源供應，霍爾木茲海峽運輸受阻使全球汽車供應鏈被捲進漩渦，同時國際油價持續走高，這為中國車企帶來需求紅利，4月中國車企海外銷量大幅增長。

綜觀各家車企4月數據，比亞迪4月出口達到13萬4542輛，同比增長70.9%；奇瑞4月出口達到17萬7573輛，同比增長102.4%，創下單月出口新紀錄；吉利出口達到8萬3186輛，同比增長245%。

從佔比來看，比亞迪、奇瑞和吉利的出口分別佔各自整體銷量的41.9%、70.6%和35.4%，顯示出口已成為中國車企最重要的增量來源。

根據諮詢公司Benchmark Mineral Intelligence (BMI) 的最新資料，受伊朗衝突導致全球石油供應受阻及油價上漲影響，3月份全球電動汽車銷量實現今年首次增長。今年3月，中國電動車在歐洲銷量同比增長78%，高於今年前兩個月39%的增速，市場份額也從前兩個月的20%升至3月的24%。

中國車企面臨「增量不增利」困境

雖然中國車企海外銷量大幅增長，但反觀中國國內市場，部分品牌銷量成長趨緩，原因是中國汽車報廢和置換補貼效應退坡，加上新能源車購置稅的優惠力度減弱。據比亞迪官方發佈數據，4月雖以32.11萬輛的單月銷量繼續領跑國內新能源市場，但較去年同期38萬台的銷量下滑15.5%，延續了自2025年9月以來連續八個月的同比下滑態勢。

2026年北京車展吸引許多外國遊客。（新華社）

中國乘用車市場信息聯席會公佈數據顯示，4月截至26日，中國乘用車累計零售100.4萬輛，同比去年同期下降24%，其中燃油乘用車零售僅39萬輛，同比大跌超33%；新能源乘用車零售61.4萬輛，同比下滑11%。

目前，中國汽車廠商仍在通過打折促銷來吸引消費者，但這也對利潤率造成壓力。據彭博匯編的中國汽車市場數據顯示，比亞迪汽車的平均降價幅度在3月加快至10%，為兩年來最高。另外吉利汽車和奇瑞汽車等車企的折扣力度也有所上升。

根據中國汽車工業協會統計，2026年一季度，國內汽車銷量同比下跌逾兩成，多家上市車企2025年報均顯示增量不增收、增收不增利。其中比亞迪2025年年報顯示雖營收達 8039.65 億元（人民幣，下同），與去年同期相比增長 3.46%，但淨利潤僅326.19億元，與去年同期相比下降18.97%，出現「營收增長但利潤下滑」現象。

4月11日，蔚來汽車創始人李斌在智能電動汽車發展高層論壇接受媒體採訪時表示，「整個汽車行業確實還面臨一些盈利的壓力和挑戰，增量不增收、增收不增利，很大的原因是現在新車迭代得太快。」