王毅贈送匈牙利外長國產跑鞋　品牌、售價曝光！同款在多平台斷貨

中共中央政治局委員、外交部長王毅，周三（9月3日）在北京會見參觀閱兵的匈牙利外長西雅爾多（Szijjarto Peter），並贈送其一對國產跑鞋。



王毅會見匈牙利外長西雅爾多。（新華社）

周四（9月4日），西雅爾多在個人社交平台發布了王毅贈送其跑鞋時的影片和圖片，引發廣泛關注。其後有網民認出，該款跑鞋的品牌是安踏。

安踏方面對此表示，該款跑鞋為安踏專業馬拉松競速跑鞋前掌之王C10PRO，售價為2599元人民幣，目前淘寶旗艦店的同款配色已售罄。

此外，該款跑鞋同款配色在京東也處於斷貨狀態。而安踏官方旗艦店抖音直播間湧入不少消費者，多人詢問「外長送的鞋子是哪款？」

王毅向西雅爾多贈送國產跑鞋。（IG@peter_szijjarto）

習近平與西雅爾多握手。（IG@peter_szijjarto）

據新華社報道，王毅歡迎西雅爾多代表匈牙利政府來華出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動，表示在兩國領導人戰略引領下，中匈弘揚傳統友誼，深化務實合作，雙邊關係處於歷史最好時期。希望匈方繼續為推動歐方樹立理性對華認知，奉行積極對華政策發揮建設性作用。

西雅爾多表示，匈方高度讚賞中方為促進世界和平穩定發揮關鍵作用。習近平提出的全球治理倡議令人振奮，匈方高度重視。匈方堅定支持歐中關係發展。