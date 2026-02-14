22歲安徽男峇里島旅遊疑遇暗流溺亡　原計劃春節返鄉　母悲痛哭暈

2月12日，一名中國男性遊客在峇里島遊玩時不幸溺水去世，年僅22歲。據了解，遊客名叫劉明宇，是安徽蕪湖人，於2025年6月畢業。近期，他和大學同學小李相約前往東南亞旅行。2025年12月6日至10日，兩人在越南胡志明市、馬來西亞吉隆坡市遊玩，第三站前往印度尼西亞峇里島。



事發現場。（受訪者提供影片截圖）

《極目新聞》報道，據小李稱，2月11日晚，兩人在峇里島烏魯瑟加拉度假村（Ulu Segara Luxury Suites & Villas）住宿。12日上午，兩人按照計劃前往酒店附近的沙灘「玩水」。上午9時30分兩人第一次下水，約20分鐘後回到沙灘休息。10時許，兩人第二次下水。

據小李回憶，第二次下水後劉明宇所在位置水位深一些，但「可以看到劉明宇的脖子和一部分肩膀」。之後，小李觀察到，劉明宇的位置已經很遠。小李感到不對勁，往岸上跑找人求救。隨後，當地三名穿制服的工作人員在附近海域搜救，約20分鐘後，劉明宇被帶上沙灘，經現場搶救無效去世。

劉明宇。（極目新聞）

劉明宇的姐姐婷婷（化名）表示，劉明宇原本計劃結束峇里島之旅後，搭乘航班於15日抵達上海，隨後返回蕪湖和家人團圓。12日上午11時，婷婷經過2次轉機，於13日上午抵達當地。相關部門協助父母辦理了護照，他們將於13日晚飛抵峇里島。婷婷稱：「母親哭暈了過去，被搶救後緩過來一點」 。

峇里島旅遊業資深從業人員：不少海域有暗流

一名峇里島旅遊業資深從業人員提醒，峇里島海域不少區域常有暗流（離岸流），加上近期海浪較大，水流力量很強，存在一定危險。中國駐登巴薩總領館工作人員表示，已經跟當事人的家屬進行了聯繫，對此事的具體情況不方便透露。