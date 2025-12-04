19歲青年為救跳河女友溺亡　家屬：他不會游泳　或一時心急出事

19歲青年周鳳剛在四川西昌市的海河中失去生命。11月21日凌晨，他為了救濟跳河的女友李某某（化姓），毅然跳入冰冷的河水中。雖然他成功將女友推向岸邊並使其獲救，卻不幸溺水身亡。



周鳳剛的父親及表哥告訴媒體，周鳳剛不會游泳。據悉，他與女友李某某相識不久，事發前二人正處於矛盾之中。當李某某跳河後，周鳳剛立即跳入水中施救，最終由她的閨蜜將李某某拉上岸，而周鳳剛卻沉入水底。



事件讓周鳳剛的家人陷入深深的悲痛中。12月3日，周鳳剛的親屬表示，經過調解，李某某的家人已支付超過4萬元的安葬費用，周鳳剛於11月30日在老家安葬。目前，家人仍在考慮是否起訴李某某要求民事賠償，將在情緒平復後再做決定。



據報道，周鳳剛與李某某相識時間不長，表哥劉先生指出，周鳳剛從未將女友帶回家。事發前，兩人曾因為矛盾而分歧。據悉，11月21日凌晨，李某某和其閨蜜朋友們聚餐飲酒，期間多次邀約周鳳剛出來。儘管最初拒絕，但最終他還是赴約。飲酒後人們便散去。

周鳳剛生前照。（紅星新聞）

在河邊，只有周鳳剛、李某某及她的閨蜜三人相處。李某某曾威脅要跳河，閨蜜感到緊急，但未能阻止她的跳入。周鳳剛隨即脫去外衣，跳入河中救人，努力將李某某推向岸邊，卻不幸沉入水下。

事件發生後，當地派出所迅速趕至現場處理，並對相關人員展開調查。警方經過調查確認並無刑事案件。

事發現場。（紅星新聞）

周鳳剛的表哥劉先生表示，周鳳剛不會游泳，可能因一時心急才衝動地跳下去。警方比對了各方的證詞，最終排除了他殺和刑事案件的可能。周鳳剛的另一位表哥表示，周鳳剛是一個孝順、內向的孩子，對於他的突逝感到非常惋惜。

周鳳剛的父親周先生在失去兒子後憔悴不堪，情緒悲痛。他表示，兒子已於11月30日安葬，近來心情沉重至無法進食，不可自已。周先生提到，相關事宜都交由表哥處理，是否起訴仍待進一步家庭商討。而周鳳剛的17歲妹妹則在社交平台為哥哥寫道：「此別，已無再見。」表達了對哥哥的深切懷念。

對於是否提起訴訟，周鳳剛的家人目前仍在考慮中，劉先生認為李某某的行為間接導致周鳳剛的溺亡，應承擔一定責任。

周鳳剛的死亡證明。（紅星新聞）

四川恒和信律師事務所的張天鴻律師指出，法律上自然人具有救助他人的義務，而男女朋友之間並不屬於此義務範疇，該關係更多屬於道德和情感方面。因此，法律上不會自動產生救助義務。

然而，根據民法典，若因保護他人而使自己受損，可以向侵權方主張民事賠償。張律師認為，如李某某的行為引發了周鳳剛的救助行為，則是否存在因果關係可能會影響法律責任的判定。