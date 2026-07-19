AI大會｜廣東｢AI軍團｣參展數翻倍　獲黃仁勳讚｢全球唯一深度融合｣

7月18日，2026世界人工智能大會（WAIC）繼續舉行。記者留意到，廣東參展企業從2024年的60家躍升至今年的140餘家，形成覆蓋算力晶片、大模型、具身智能、行業應用的完整產業矩陣。當AI競賽從「參數比拼」進入「落地變現」的下半場，廣東企業交出了一份獨特的答卷。



從直播間到音樂現場：AI在娛樂場景裡「長」出來

7月18日，騰訊AI應用創新論壇上，虎牙公司CEO黃俊洪發布了自研的實時多模態數字人VAM 1.0。

沙利文報告數據顯示，中國數字人賽道年複合增長率達52%，但「市場很熱，落地很冷」，多數數字人仍停留在照著腳本唸的階段，「一段三分鐘影片沒問題，一場三小時直播撐不住」。

VAM的能力用一句話即可概括：「給它一張靜態照片，它還你一個能實時說話、實時聆聽、實時反應的虛擬人。不是預渲染，不是錄播，是每一幀都在線生成。」

理論聽起來抽象，但當記者走進虎牙的媒體體驗區時，才真正感受到這項技術的厲害之處。屏幕上一位AI主播正在回答彈幕提問，她的表情跟隨對話節奏自然變化，不時點頭、微笑，幾乎看不出與真人的差別。

據工作人員介紹，VAM已在虎牙平台落地唱跳互動、數字人狼人殺、主播數字分身、24小時遊戲道具帶貨等真實場景，覆蓋靜默、聆聽、說話三種交互狀態，彈幕和語音雙通道驅動。

在他看來，過去十年直播內容全靠真人主播撐起來，但多模態數字人更深入地融入全天候直播、賽事解說、才藝陪伴這些場景後，內容供給將從線性走向指數，邊際成本隨規模持續下降，「成本結構隨之改善，利潤空間自然打開。這是技術槓桿，一旦撬動，增長就不再是加法，是乘法」。未來十年，虎牙的目標是從「看別人玩遊戲」變成「和AI一起玩遊戲」的地方。

而在趣丸科技的展位前，記者看到另一番熱鬧景象。作為首次參展的廣州企業，趣丸科技已構建起從多模態音樂大模型「天譜樂」，到對話式音樂創作智能體「Tunee」，再到天譜樂AI結他的完整產業鏈。展位前排起長隊，觀眾爭相體驗Tunee 3.0，通過聊天對話就能完成從寫歌到MV成片的全流程。一旁，特邀Coser懷抱天譜樂AI結他2026年度煥新款現場彈奏，新一代彩虹琴弦在燈光下折射出絢爛色彩，吸引大批年輕觀眾駐足圍觀。

趣丸科技的展位。

從車間到辦公室：AI在產業深處「幹」出來

如果說消費端的AI應用讓普通人感受到了技術的新鮮與便捷，那麼AI真正的價值釋放，發生在產業腹地。

在里工實業展區，多台輪式人形機器人「里掂F1」組成協同作業班組，正在循環演示智慧零售、智能分揀、物料搬運與智能倉儲的全流程。

里工實業展區

記者在現場看到，機器人在不同工位間各司其職：一台從貨架精準抓取商品，另一台在分揀區完成品類歸類，還有一台沿著規劃路徑平穩駛向補貨點位——整個流程環環相扣，沒有一顆螺絲的偏差。作為擁有近40年精密製造積澱的國家級專精特新「小巨人」企業，「里掂F1」雙臂可搬運40公斤重物，重複定位精度達±0.05毫米。

廣州里工實業市場部資深經理曹煜然告訴記者：「與單純展示機器人本體不同，里工更希望呈現的是機器人背後的系統能力。」作為工業具身智能基礎設施公司，里工圍繞機器人本體、工業多模態數據採集、工業軟件、任務調度、模型訓練與真機部署，構建「場景—數據—模型—部署—反饋」的應用閉環。「我們希望藉助WAIC這一平台，展示廣州企業在工業具身智能領域的產業基礎和工程化能力。」

「里掂F1」人形機器人

離開里工的展區，記者在另一個展館找到了金山辦公的展位。這家總部位於珠海的企業是本屆大會的「AI辦公效率合作伙伴」，現場展示的兩款AI辦公智能體——面向個人的「靈犀專業版」和面向組織的「WPS Comate」：讓AI從「會聊天」進入「能交付」。

工作人員對著電腦說「幫我做一個關於Q2銷售數據的PPT」，幾秒後便產出了一份排版工整、圖表齊全、可繼續編輯的PPT。

真實場景是第一現場：廣東AI的底層邏輯

騰訊公司副總裁林松濤在論壇上還提到一個關鍵判斷：「當前模型能力差距在收窄、工程化差距在拉開。」大灣區密集的實體產業場景和成熟的工程化產業鏈，恰好為AI落地提供了最適配的土壤。

不難發現，這些廣東企業的技術都是從自己的業務場景中一天天「磨」出來的。虎牙泡在直播間十幾年，彈幕不會等人，逼著VAM扛住實時交互的考驗；里工出身精密製造近40年，從工廠最棘手的任務出發定義機器人能力；金山辦公坐擁三十多年場景積累，AI直接交付可用的成果而非空泛的建議；趣丸科技把音樂創作的門檻降到了「一句話的事」。四家企業，賽道各異，卻走通了同一條路——從真實場景裡長出來的AI，才有生命力。

廣東恰好為這種「場景驅動」提供了最豐厚的土壤。珠三角擁有從晶片設計到整機製造的完整產業鏈，這種「半小時配套圈」決定了AI技術的迭代速度。2025年，廣東人工智能核心產業規模突破3000億元，同比增長超40%，占全國約四分之一。英偉達CEO黃仁勳此前評價：「廣東是全球唯一一個AI與機電一體化深度融合的區域。」

當AI從參數競賽走向產業落地，靠近製造、靠近場景、靠近市場的廣東，正把產業鏈優勢轉化為AI落地的先機。正如林松濤所說：「AI普惠的標誌不是最強的人變得更強，而是普通人微調AI不再普通。」也如里工展位上的那句標語——展台會結束，真實任務仍然會繼續。